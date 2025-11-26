Arnas Kazakevičius iškovojo medalį Europos U23 bokso čempionate

Ketvirtfinalyje lietuvis antrajame raunde aiškia persvara nugalėjo Čekijos atstovą Danielių Komareką ir taip garantavo sau mažiausiai bronzos medalį.
Kitiems Lietuvos boksininkams varžybos baigėsi kiek anksčiau.
Beatričė Savickaitė (iki 60 kg) ketvirtfinalyje 0:5 (26:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) turėjo pripažinti airės Rebeccos Kavanagh pranašumą. Arvydas Dainys (iki 80 kg) aštuntfinalyje 1:3 (28:28, 26:30, 27:29, 29:27, 26:30) nusileido Albanijos sportininkui Amarui Kociui.
Viltė Savickaitė (iki 57 kg) trečiadienį neįveikė kartvelės Chumaramanos Kasumovos. Aleksandras Petrovskis (iki 60 kg) šešioliktfinalyje 0:5 (27:30, 26:30, 26:30, 27:30, 27:30) pralaimėjo Velso boksininkui Owainui Harrisui-Allanui. Mykolas Brokas (iki 65 kg) taip pat baigė pasirodymą šešioliktfinalyje, 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) nusileidęs rumunui Arunui Nicui Tudoroiui.
