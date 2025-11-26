 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Arnas Kazakevičius iškovojo medalį Europos U23 bokso čempionate

2025-11-26 19:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 19:23

Budapešte (Vengrija) vykstančiame Europos U23 bokso čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo vieną apdovanojimą. Jį užsitikrino svorio kategorijoje iki 85 kg kovojantis Arnas Kazakevičius, užtikrintai žengęs į pusfinalį.

LBF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Ketvirtfinalyje lietuvis antrajame raunde aiškia persvara nugalėjo Čekijos atstovą Danielių Komareką ir tapo garantavo sau mažiausiai bronzos medalį.

0

Ketvirtfinalyje lietuvis antrajame raunde aiškia persvara nugalėjo Čekijos atstovą Danielių Komareką ir taip garantavo sau mažiausiai bronzos medalį.

Kitiems Lietuvos boksininkams varžybos baigėsi kiek anksčiau.

Beatričė Savickaitė (iki 60 kg) ketvirtfinalyje 0:5 (26:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) turėjo pripažinti airės Rebeccos Kavanagh pranašumą. Arvydas Dainys (iki 80 kg) aštuntfinalyje 1:3 (28:28, 26:30, 27:29, 29:27, 26:30) nusileido Albanijos sportininkui Amarui Kociui.

Viltė Savickaitė (iki 57 kg) trečiadienį neįveikė kartvelės Chumaramanos KasumovosAleksandras Petrovskis (iki 60 kg) šešioliktfinalyje 0:5 (27:30, 26:30, 26:30, 27:30, 27:30) pralaimėjo Velso boksininkui Owainui Harrisui-AllanuiMykolas Brokas (iki 65 kg) taip pat baigė pasirodymą šešioliktfinalyje, 0:5 (27:30, 27:30, 28:29, 27:30, 27:30) nusileidęs rumunui Arunui Nicui Tudoroiui.

