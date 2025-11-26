 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Prieš titulinę kovą Kaune – užtikrintas Kavaliauskas ir ašaromis pratrūkęs varžovo treneris

2025-11-26 13:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 13:31

Lapkričio 28-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje į profesionalaus bokso ringą lips buvęs pretendentas į pasaulio pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą 37-erių metų lietuvis Egidijus „Mean Machine“ Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų). E. Kavaliauskas susikaus su EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempionu 26-erių metų ispanu Samueliu Molina (32-3-1, 15 nokautų), ginsiančiu savo titulą varžovo teritorijoje.

Egidijus Kavaliauskas, Samuelis Molina ir Borisas Heredia | „Stop“ kadras

Lapkričio 28-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje į profesionalaus bokso ringą lips buvęs pretendentas į pasaulio pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą 37-erių metų lietuvis Egidijus „Mean Machine“ Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų). E. Kavaliauskas susikaus su EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempionu 26-erių metų ispanu Samueliu Molina (32-3-1, 15 nokautų), ginsiančiu savo titulą varžovo teritorijoje.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį UTMA organizacija pasidalino išskirtiniais kadrais iš E. Kavaliausko ir S. Molinos treniruočių bei tuo, ką apie būsimą kovą mano patys jos dalyviai.

REKLAMA
REKLAMA

„Svajonė buvo profesionaliai boksuotis Lietuvoje, bet tuo metu, kai pradėjau boksuotis, tai atrodė kaip nuskristi į mėnulį, nes tuo metu apskritai kovinis sportas net nebuvo populiaru. Bet atsirado UTMA“, – sakė E. Kavaliauskas.

REKLAMA

Kalbėdamas apie savo treniruotes, E. Kavaliauskas papasakojo, kaip suprato, jog jau yra veteranas.

„Mano sparingo partneriai yra 24-25 metų. Jie yra 10 metų jaunesni ir sakydavo, kad jiems garbė sparinguotis su manimi, kad aš esu veteranas. Veteranas? Nu blemba, tiesa, aš jau veteranas. Yra, kaip yra“, – sakė E. Kavaliauskas.

Vertindamas savo varžovą, E. Kavaliauskas su šypsena sakė, jog S. Molina pergalės „bandys siekti dantimis ir nagais“, bet tai tebus bandymas.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis yra ganėtinai techniškas kovotojas, jaunas, karštas ir jis tikrai norės pergalės. Jam tai būtų labai didelė pergalė, todėl jis ją bandys pasiekti dantimis ir nagais. Bandys...“, – su šypsena veide sakė E. Kavaliauskas.

Ši kova Kaune svarbi ne tik tuo, jog tai bus pirmas kartas, kai E. Kavaliauskas kovos Lietuvoje, tačiau ir tuo, jog tai padėtų jam pakilti reitinguose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai yra Europos čempiono diržas. Pergalė prieš jauną, perspektyvų ir turintį didelį kovų bagažą, tikrai pakels mane reitinguose aukščiau, – sakė E. Kavaliauskas. – Pergalė Kaune būtų neapsakomas džiaugsmas tiek man, tiek šeimai, tiek visai Lietuvai. Lietuvoje toks renginys dėl diržo yra labai didelis. Jeigu iškovosiu diržą Kaune, jį ten paliksiu“, – žadėjo E. Kavaliauskas.

REKLAMA

Tuo tarpu S. Molina sakė, kad jį itin motyvuoja kautis varžovo teritorijoje.

„Gerbiu visus kovotojus, bet nejaučiu baimės. Esu ištroškęs pergalių ir parodysiu pasauliui, ką reiškia Molinos pavardė. Kovoti toli nuo namų mane labai motyvuoja ir aš tai dievinu. Man patinka jausmas, kai visa publika yra prieš mane, – kalbėjo S. Molina. – Man ši kova yra labai svarbi, nes pergalė mane pakeltų tarp dešimties geriausių šioje svorio kategorijoje. Aš esu sukurtas dideliems iššūkiams ir esu tam pasiruošęs tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Manau, kad laimės ne stipriausias ir ne greičiausias, o laimės protingiausias. Dabar jaučiuosi geriausias, koks kada nors buvau.“

REKLAMA

 

Trumpai kalbėjęs S. Molinos treneris Borisas Heredia prisiminė pirmą savo susitikimą su auklėtiniu ir negalėjo sulaikyti ašarų.

„Kai kas nors apie jį paklausia, aš prisimenu laikus, kai jis į treniruotes atvykdavo su dviračiu ir įeidavo po pagrindines salės duris. Ir...“, – pasakojo B. Heredia ir susigraudino. „Atsiprašau..

Prisimenu kaip vakar, kai jis įėjo pro duris su savo dviračiu. Esu ne iš tų vyrukų, kuris turėjo lengvą gyvenimą, todėl aš iš karto supratau, per ką jis turėjo praeiti. Tai tapo papildoma motyvacija mums kartu pasiekti aukštumas.“

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Egidijus Kavaliauskas ir Samuelis Molina | Instagram.com nuotr
Samuelis Molina žada įveikti Egidijų Kavaliauską Kaune: „Galiu pranokti jį visais aspektais“ (1)
Egidijus Kavaliauskas ir Samuelis Molina | Organizatorių nuotr.
Oficialu: UTMA turnyre Egidijus Kavaliauskas susitiks su Europos čempionu

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų