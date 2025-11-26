Eimantas Stanionis nukrito į trečią vietą „The Ring“ geriausių pusvidutinio svorio boksininkų reitinge

Naujuoju lyderiu tapo amerikietis Devinas Haney. Pastarasis praėjusią savaitę per 12 raundų vienbalsiu teisėjų sprendimu (114:113, 116:111, 117:110) nugalėjo tautietį Brianą Normaną ir atėmė iš jo WBO pasaulio čempiono diržą.
B. Normanas, nepaisant pralaimėjimo, išliko aukščiau už E. Stanionį, nors ir nukrito iš pirmos vietos į antrą. „The Ring“ čempiono diržas šiuo metu yra laisvas. Įprastai dėl jo leidžiama kautis tik tais atvejais, kai susitinka abu aukščiausiai „The Ring“ reitinge esantys boksininkai, o D. Haney prieš kovą su B. Normanu šiame reitinge apskritai nebuvo, nes jis tik neseniai perėjo į aukštesnę svorio kategoriją.
Naujasis reitingas:
„The Ring“ yra daugiau nei 100 metų leidžiamas žurnalas apie boksą, kuris kovotojų reitingus sudarinėja nuo 1924 m. Jei atskirų organizacijų reitinguose neretai trūksta boksininkų, kurie kaunasi konkurentų organizacijose, tai „The Ring“ į savo reitingus įtraukia visus geriausius boksininkus, todėl jų sudaromi sąrašai vertinami kaip objektyviausi.
E. Stanionis išlaikė 2-ą vietą WBA reitinge, o WBC reitinge rikiuojasi 8-as. Į WBC reitingą patenka ir Egidijus Kavaliauskas, užimantis 5-ą vietą. Jis jau šį penktadienį Kaune kovos dėl Europos čempiono diržo su ispanu Samueliu Molina, kuris WBC reitinge yra 15-as.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!