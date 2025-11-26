 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Eimantas Stanionis nukrito į trečią vietą „The Ring“ geriausių pusvidutinio svorio boksininkų reitinge

2025-11-26 12:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 12:54

Atnaujintame „The Ring“ geriausių pusvidutinio svorio kategorijos kovotojų dešimtuke lietuvis Eimantas Stanionis iš 2-os vietos nukrito į 3-ią.

Eimantas Stanionis – Jabulani Makhense kovos akimirka | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

Atnaujintame „The Ring“ geriausių pusvidutinio svorio kategorijos kovotojų dešimtuke lietuvis Eimantas Stanionis iš 2-os vietos nukrito į 3-ią.

REKLAMA
0

Naujuoju lyderiu tapo amerikietis Devinas Haney. Pastarasis praėjusią savaitę per 12 raundų vienbalsiu teisėjų sprendimu (114:113, 116:111, 117:110) nugalėjo tautietį Brianą Normaną ir atėmė iš jo WBO pasaulio čempiono diržą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B. Normanas, nepaisant pralaimėjimo, išliko aukščiau už E. Stanionį, nors ir nukrito iš pirmos vietos į antrą. „The Ring“ čempiono diržas šiuo metu yra laisvas. Įprastai dėl jo leidžiama kautis tik tais atvejais, kai susitinka abu aukščiausiai „The Ring“ reitinge esantys boksininkai, o D. Haney prieš kovą su B. Normanu šiame reitinge apskritai nebuvo, nes jis tik neseniai perėjo į aukštesnę svorio kategoriją.

REKLAMA
REKLAMA

Naujasis reitingas:

„The Ring“ yra daugiau nei 100 metų leidžiamas žurnalas apie boksą, kuris kovotojų reitingus sudarinėja nuo 1924 m. Jei atskirų organizacijų reitinguose neretai trūksta boksininkų, kurie kaunasi konkurentų organizacijose, tai „The Ring“ į savo reitingus įtraukia visus geriausius boksininkus, todėl jų sudaromi sąrašai vertinami kaip objektyviausi.

E. Stanionis išlaikė 2-ą vietą WBA reitinge, o WBC reitinge rikiuojasi 8-as. Į WBC reitingą patenka ir Egidijus Kavaliauskas, užimantis 5-ą vietą. Jis jau šį penktadienį Kaune kovos dėl Europos čempiono diržo su ispanu Samueliu Molina, kuris WBC reitinge yra 15-as.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų