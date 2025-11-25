„World Boxing” prezidentu išrinktas patyręs boksininkas Genadijus Golovkinas

Kiti kandidatai buvo pareiškę norą dalyvauti prezidento rinkimuose 2025 m. spalio mėn., tačiau G. Golovkinas buvo vienintelis asmuo, kurį patvirtino nepriklausoma vertinimo komisija, įvertinusi visų kandidatų biografijas. G. Golovkinas eis pirminę trejų metų kadenciją ir pakeis olandą Borisą van der Vorstą, kuris po kadencijos pabaigos nesiekė būti perrinktas.
„Būti išrinktam naujuoju „World Boxing“ prezidentu yra didelė garbė, tačiau tai tik pradžia. Nuo šiandien sportininkai bus kiekvieno mūsų sprendimo centre. Kelyje į Los Andželo olimpines žaidynes atkursime pasitikėjimą olimpiniu boksu, kad užsitikrintume savo vietą Brisbane ir toliau. Dabar atėjo laikas žengti į priekį kaip vieningai bokso šeimai“, – kalbėjo G. Golovkinas.
„World Boxing” kongrese dalyvavo trys atstovai iš Lietuvos – Lietuvos bokso federacijos (LBF) prezidentas Darius Šaluga, generalinis sekretorius Donatas Mačianskas ir viceprezidentas Egidijus Rutkauskas.
„Lietuvos balsas 2023 m. įkurtoje tarptautinėje „World Boxing“ federacijoje, kuri šiandien vienija 136 narius, yra girdimas ir matomas, – džiaugėsi LBF prezidentas D. Šaluga. – Tam, kad „World Boxing“ gautų pilnavertį pripažinimą, atsinaujinęs Vykdomasis komitetas, kartu su nauju federacijos vadovu, turi įgyvendinti Tarptautinio olimpinio komiteto nustatytus kriterijus. Pasitikime Genadijumi Golovkinu – jo vizija, grįsta principu, kad pirmiausia – boksininkas, yra teisinga ir artima mums.“
Viceprezidento rinkimuose Ryanas O’Shea iš Kanados užsitikrino antrą kadenciją, surinkęs 57 proc. balsų dviejų kandidatų varžytuvėse su Tailando atstovu Chaiwatu Chotima.
Vykdomosios valdybos rinkimuose buvo šeši kandidatai, tarp kurių – ir LBF generalinis sekretorius D. Mačianskas. Visgi daugiausiai balsų surinko Michaelis Mulleris iš Vokietijos ir Tatsuya Nakama iš Japonijos.
Keturi rinkimų nugalėtojai prisijungs prie „World Boxing“ vykdomosios valdybos, kurią sudaro prezidentas, trys viceprezidentai, keturi vykdomosios valdybos nariai, keturi kontinentinių konfederacijų prezidentai, du sportininkų atstovai, sporto ir varžybų, medicinos ir antidopingo bei finansų ir audito komitetų pirmininkai.
Pagal „World Boxing“ įstatus, 59 nacionalinės federacijos turėjo teisę dalyvauti 2025 m. kongreso balsavime, kuris vyko asmeniškai ir internetu bei buvo prižiūrimas nepriklausomos trečiosios šalies organizacijos.
Kiti 2025 m. Pasaulio bokso kongrese priimti sprendimai:
• Priimta keletas „World Boxing“ statuto pakeitimų po to, kai 2025 m. vasario mėn. Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC) laikinai pripažino šią organizaciją;
• Kongreso ratifikuotos dar 49 nacionalinės federacijos, siekusios tapti „World Boxing“ narėmis;
• Priimti kai kurie pasiūlymai, įskaitant ir „World Boxing“ lyties tinkamumo politikos įtraukimą į varžybų taisykles ir susijusius veiklos dokumentus;
• Kongresas, remdamasis siūlymu, didžiąja balsų dauguma nutarė atlikti saugesnį sportininkų dalyvavimą užtikrinančius tyrimus, nagrinėsiančius, ar į vyrų boksą nereikėtų grąžinti šalmo apsaugos;
• Patvirtintos 2025 m. ataskaitos ir preliminarus 2026 m. biudžetas;
• Priimta Panamos paraiška surengti kitą „World Boxing“ metinį kongresą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!