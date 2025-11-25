 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dubajaus ekipa dramatiškai palaužė „Paris“

2025-11-25 20:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-25 20:23

Itin permainingu Eurolygos maču tapo turnyro lentelės kaimynų akistata.

F.Petruševas žaidė rezultatyviai

0

Dubajaus „Dubai“ (6/7) namie 90:89 (17:32, 29:13, 13:21, 31:23) triumfavo prieš Paryžiaus „Paris“ (5/8).

Rungtynes gerokai solidžiau pradėjo svečiai, jau pirmojo kėlinio pradžioje atsiplėšę (25:10). Vis dėlto greitai susikrauta persvara lengvai ir pabėgo – dar prieš ilgąją pertrauką rezultatą lygino Filipo Petruševo baudos metimas (43:43).

Trečiasis ketvirtis vėl priklausė Paryžiaus ekipai, Justino Robinsono dvitaškiu susigrąžinusiai dviženklę persvarą – 63:53.

Vėl pasikartojo pirmosios mačo pusės istorija – „Dubai“ atsitiesė ir įsibėgėjus ketvirtam kėliniui komandas skyrė tik vienas metimas (69:71). Techninę pražangą užsidirbo trijų baudos metimų su vaidybos elementais siekęs Nadiras Hifi, šeimininkams iniciatyvą suteikė Klemeno Prepeličiaus tritaškis – 78:75.

Finišo tiesiojoje Dubajaus ekipai pranašumą suteikė du McKinley Wrighto baudų metimai (88:86), o po itin svarbios teisėjų peržiūros kamuolys atiteko „Dubai“. M.Wrightas vėl sumetė baudų metimus, o „Paris“ liko laiko tik N.Hifi tritaškiui.

Po Pasaulio taurės atrankos „lango“ Paryžiaus klubas grįž maču Monake, Dubajaus ekipa kitą savaitę lankysis Bolonijoje.

„Dubai“: McKinley Wrightas 24 (5 atk. kam., 4 rez. perd., 4 klaidos), Filipas Petruševas 19 (6/8 dvitaškių, 5 atk. kam.), Justinas Andersonas 12 (3/4 tritaškių, 6 atk. kam.), Mfiondu Kabengele 11 (7 atk. kam., 2 blokai).

„Paris“: Derekas Willisas 22 (4/5 tritaškių, 7 atk. kam.), Justinas Robinsonas (1/6 tritaškių, 8 rez. perd.) ir Nadiras Hifi 13 (2/8 dvitaškių, 2/8 tritaškių, 1 naud. bal.) po 13, Lamaras Stevensas 9 (5 atk. kam.).

