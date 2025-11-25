„Olympiacos“ dvikovoje su „Crvena Zvezda“ versis be dviejų žaidėjų

Shaquille‘as McKissicas ir Frankas Ntilikina neišvyko su komanda į Serbijos sostinę dėl patirtų traumų.
Šį sezoną Eurolygoje 35 metų 196 cm ūgio Sh.McKissicas spėjo sužaisti vos 6 mačus, per kuriuos aikštėje praleido po 12 minučių, pelnė po 3 taškus, atkovojo 1,2 kamuolio, atliko 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 3,7 naudingumo balo.
27 metų 194 cm ūgio F.Ntilikina fiksuoja 5,8 taško, 1,1 atkovoto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 2,9 naudingumo balo vidurkius per 18 minučių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!