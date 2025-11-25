 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Olympiacos“ dvikovoje su „Crvena Zvezda“ versis be dviejų žaidėjų

2025-11-25 16:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-25 16:10

Pirėjo „Olympiacos“ ekipa trečiadienį į kovą su Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ stos be dviejų gynėjų.

F.Ntilikina praleis mačą Belgrade (Scanpix nuotr.)

0

Shaquille‘as McKissicas ir Frankas Ntilikina neišvyko su komanda į Serbijos sostinę dėl patirtų traumų.

Šį sezoną Eurolygoje 35 metų 196 cm ūgio Sh.McKissicas spėjo sužaisti vos 6 mačus, per kuriuos aikštėje praleido po 12 minučių, pelnė po 3 taškus, atkovojo 1,2 kamuolio, atliko 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 3,7 naudingumo balo.

27 metų 194 cm ūgio F.Ntilikina fiksuoja 5,8 taško, 1,1 atkovoto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 2,9 naudingumo balo vidurkius per 18 minučių.

