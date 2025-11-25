Pepas Guardiola atsiprašė už incidentą su operatoriumi

Pasibaigus rungtynių laikui, akivaizdžiai susierzinęs „Man City“ treneris išėjo į aikštę ir įsivėlė į karštas diskusijas su teisėju Samu Barrottu bei „Newcastle“ žaidėju Bruno Guimaraesu, taip pat lietė operatoriaus ausines ir kažką jam sakė.
„Atsiprašiau. Jaučiuosi nepatogiai, gėda, kai tai matau. Man tai nepatinka. Po vienos sekundės atsiprašiau operatoriaus. Esu, kas esu. Po 1000 rungtynių nesu tobulas žmogus, darau didžiulių klaidų.
Kas tikrai aišku – aš ginu bet kurią komandą ir savo klubą. Priežastis, kodėl noriu ginti savo komandą ir savo klubą, yra ta, kad iš mano patirties, norint laimėti „Premier“ lygą, turime surinkti 98-100 taškų, kitaip jos nelaimėsime.“
Po ketvirtojo pralaimėjimo lygoje šiame sezone „Man City“ užima trečią vietą ir septyniais taškais atsilieka nuo lyderių Londono „Arsenal“.
„Pralaimėjus ketverias rungtynes iš 12, turime daug ką pagerinti, – sakė P. Guardiola. – Matematiškai įmanoma laimėti viską.“
Paklaustas, ar tai reiškia, kad keturi yra realus tikslas, jis atsakė: „Esate patyręs žurnalistas, ar girdėjote mane kalbantį apie keturis titulus gruodį, kai laimėjome keturis titulus? Ne.“
Kalbėdamas apie savo konfrontaciją su B. Guimaraesu, P. Guardiola sakė: „Pažįstame Bruno daugelį metų ir kaskart po rungtynių, net ir „Etihad“ stadione, pasikalbame tunelyje ar kur kitur.
Mūsų keliai visada susikerta, ir aš visada palaikau gerus santykius su juo. Man tai patinka. Esu emocingas vyrukas, mėgstu kalbėti ir judinti rankas bei visa kita.“
P. Guardiolai nekiltų nerimo, jei varžovų treneris kalbėtųsi su jo žaidėjais iškart po rungtynių.
„Kol kalbi pagarbiai, kaip aš visada dariau, tai nėra problema, – sakė P. Guardiola, prieš užsimindamas apie S. Barrottą. – Teisėjas dalyvavo 95-98 minutes. Dieve mano, jis dalyvavo.“
„Man City“ buvo nepatenkinti, kad nei S. Barrottas, nei vaizdo peržiūros asistentas (VAR) Craigas Pawsonas nepalaikė Fabiano Scharo pražangos prieš Philą Fodeną baudiniu. Svečiai taip pat kėlė klausimą, ar B. Guimaraesas nebuvo nuošalėje, kai Harvey Barnesas 70-ąją minutę pelnė pergalingą „Newcastle“ įvartį. Vėliau paskelbtos nuotraukos parodė, kad brazilas nebuvo nuošalėje.
P. Guardiola antradienį vadovaus savo 100-osioms Čempionų lygos rungtynėms prieš Leverkuzeno „Bayer“.
„Man City“ po ketverių Čempionų lygos rungtynių turi 10 taškų, o „Bayer“ – penkis.
