Moyesas api Gueye raudoną kortelę: „Man patinka, kai mano žaidėjai kovoja tarpusavyje“

„Man patinka, kai mano žaidėjai kovoja tarpusavyje, jei kas nors neatliko tinkamų veiksmų. Jei nebūtų skirta raudona kortelė, nemanau, kad kas nors stadione būtų dėl to nustebęs. Manau, kad teisėjas galėjo skirti šiek tiek daugiau laiko pagalvoti. Man buvo pasakyta, kad pagal žaidimo taisykles, jei trenksi savo žaidėjui, gali pakliūti į bėdą.
Esu nusivylęs, kad užsidirbome raudoną kortelę. Visgi visi esame futbolininkai, pykstame ant savo komandos draugų. Jis padėkojo komandos draugams ir atsiprašė už savo elgesį“, – kalbėjo strategas.
Tuo tarpu saugas po šio susitikimo pasidalijo savo įrašu socialiniame tinkle „Instagram“.
„Pirmiausia, noriu atsiprašyti savo komandos draugo Michaelio Keane‘o. Noriu prisiimti visą atsakomybę už savo poelgį.
Taip pat atsipašau savo komandos draugų, štabo, gerbėjų ir klubo. Emocijos gali būti stiprios, bet niekas nepateisina tokio elgesio“, – rašė I. Gueye.
Gueye received a red card and was sent off after a heated argument with Keane: HIS OWN TEAMMATE 🤯 pic.twitter.com/3Y7gCwkDRT— ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2025
Priminsime, jog nepaisant to, jog „Everton“ rungtynių pradžioje liko žaisti dešimtyje, vis tiek iškovojo pergalę rezultatu 1:0 prieš „Manchester United“.
