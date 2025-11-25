 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Moyesas api Gueye raudoną kortelę: „Man patinka, kai mano žaidėjai kovoja tarpusavyje“

2025-11-25 12:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 12:26

Liverpulio „Everton“ vyriausiasis treneris Davidas Moyesas atsisakė pasmerkti Idrissa Gueyeelgesį po to, kai saugas buvo išvarytas iš aikštės dėl smūgio į veidą savo komandos draugui Michaeliui Keane‘ui.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Liverpulio „Everton" vyriausiasis treneris Davidas Moyesas atsisakė pasmerkti Idrissa Gueyeelgesį po to, kai saugas buvo išvarytas iš aikštės dėl smūgio į veidą savo komandos draugui Michaeliui Keane'ui.

0

„Man patinka, kai mano žaidėjai kovoja tarpusavyje, jei kas nors neatliko tinkamų veiksmų. Jei nebūtų skirta raudona kortelė, nemanau, kad kas nors stadione būtų dėl to nustebęs. Manau, kad teisėjas galėjo skirti šiek tiek daugiau laiko pagalvoti. Man buvo pasakyta, kad pagal žaidimo taisykles, jei trenksi savo žaidėjui, gali pakliūti į bėdą.

Esu nusivylęs, kad užsidirbome raudoną kortelę. Visgi visi esame futbolininkai, pykstame ant savo komandos draugų. Jis padėkojo komandos draugams ir atsiprašė už savo elgesį“, – kalbėjo strategas.

Tuo tarpu saugas po šio susitikimo pasidalijo savo įrašu socialiniame tinkle „Instagram“.

„Pirmiausia, noriu atsiprašyti savo komandos draugo Michaelio Keane‘o. Noriu prisiimti visą atsakomybę už savo poelgį.

Taip pat atsipašau savo komandos draugų, štabo, gerbėjų ir klubo. Emocijos gali būti stiprios, bet niekas nepateisina tokio elgesio“, – rašė I. Gueye.  

Priminsime, jog nepaisant to, jog „Everton“ rungtynių pradžioje liko žaisti dešimtyje, vis tiek iškovojo pergalę rezultatu 1:0 prieš „Manchester United“.

