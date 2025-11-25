Penktoje vietoje po pirmos Europos čempionato dienos esantis Rytis Jasiūnas: „Vėjas pūtė iš visur“

„Nors ant vandens išbuvome beveik keturias valandas, bet dėl nepastovaus vėjo pilnai pavyko įgyvendinti tik vienerias lenktynes. Vėjo pūtė tai vos 5, tai kone 30 mazgų, o jo kryptis sukinėjosi 360 laipsnių. Tiesą sakant, vėjas pūtė tiesiog iš visur. Tose lenktynėse, kurias organizatoriams pavyko įgyvendinti, savo pogrupyje finišavau trečias, tad bendroje įskaitoje šiuo metu dalinuosi penktąją poziciją. Tiesa, kol kas dar – viskas prieš akis“, – po finišo dalinosi R. Jasiūnas.
Pasak jo, pirmąją dieną buvo duoti startai dar dvejoms lenktynėms, tačiau abejos buvo nutrauktos dėl pernelyg nepastovaus vėjo, kuriančio sportinėms lenktynėms netinkamas sąlygas.
Taip pat Lietuvai Europos čempionate atstovaujantis Juozas Bernotas pirmosios dienos lenktynėse savo pogrupyje finišavo 22 pozicijoje ir bendroje įskaitoje šiuo metu užima 43 vietą.
„Lenktynės man prasidėjo neblogai, tačiau vėliau nepavyko išvengti vienos didelės klaidos ir stipriai nukritau. Tuomet teko jau tik vytis varžovus. Finišavau 22 pozicijoje, kas tokioje situacijoje buvo neblogas rezultatas, tačiau, manau, tikrai galiu pasirodyti geriau. Tiesa, rytojus nežada būti lengvesnis – tikėtina, kad vėl teks daug laiko praleisti ant vandens“, – dalinosi J. Bernotas.
Sportininkų laukia dar penkios dienos lenktynių. Čempionatas turėtų finišuoti lapkričio 29 dieną.
Europos čempionatas vyksta Italijoje, Sicilijos saloje, Sferracavallo miestelyje, apsuptame aukštų kalnų, kurie ir turi įtakos vėjo nepastovumui, mat nuolatos veikia vėjo kryptį. Iš viso čempionate varžosi 87 dalyviai iš 29 valstybių. Sekti čempionato rezultatus galima paspaudus ČIA.
