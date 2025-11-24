 
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Elektrėnų „Žaibas“ triumfavo Lietuvos vandensvydžio taurės turnyre Alytuje

2025-11-24 21:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 21:58

Alytuje pasibaigė Lietuvos vyrų vandensvydžio taurės turnyras. Viso turnyro metu dominavo Elektrėnų „Žaibo“ komanda, iškovojusi nugalėtojos titulą.

„Žaibo“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Elektrėnų vandensvydininkai turnyrą pradėjo galingai – net 24:4 sutriuškino Vilniaus „Delfiną“, o vėliau dar įspūdingesniu rezultatu 32:2 nepaliko vilčių „Dzūkijos Vandeniui“–ASC. Lemiamoje dvikovoje dėl pirmosios vietos „Žaibas“ 21:3 pranoko ir Kauno PM komandą, taip užsitikrindamas čempionų titulą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kauno PM komanda turnyrą pradėjo pergale 16:9 prieš Vilniaus „Delfiną“. Vėliau kauniečiai 26:12 įveikė „Dzūkijos Vandenį“–ASC ir užėmė antrą vietą.

Sostinės komanda turnyrą pradėjo sunkiais mačais prieš „Žaibą“ ir Kauno PM, kuriuos pralaimėjo. Vis dėlto „Delfinas“ atsitiesė paskutinėse rungtynėse – net 28:8 nugalėjo „Dzūkijos Vandenį“–ASC ir taip užsitikrino trečiąją poziciją. Alytaus ekipa liko ketvirta.

