Elektrėnų „Žaibas“ triumfavo Lietuvos vandensvydžio taurės turnyre Alytuje

Elektrėnų vandensvydininkai turnyrą pradėjo galingai – net 24:4 sutriuškino Vilniaus „Delfiną“, o vėliau dar įspūdingesniu rezultatu 32:2 nepaliko vilčių „Dzūkijos Vandeniui“–ASC. Lemiamoje dvikovoje dėl pirmosios vietos „Žaibas“ 21:3 pranoko ir Kauno PM komandą, taip užsitikrindamas čempionų titulą.
Kauno PM komanda turnyrą pradėjo pergale 16:9 prieš Vilniaus „Delfiną“. Vėliau kauniečiai 26:12 įveikė „Dzūkijos Vandenį“–ASC ir užėmė antrą vietą.
Sostinės komanda turnyrą pradėjo sunkiais mačais prieš „Žaibą“ ir Kauno PM, kuriuos pralaimėjo. Vis dėlto „Delfinas“ atsitiesė paskutinėse rungtynėse – net 28:8 nugalėjo „Dzūkijos Vandenį“–ASC ir taip užsitikrino trečiąją poziciją. Alytaus ekipa liko ketvirta.
