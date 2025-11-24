 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Prieš startą olimpinės burlentės Europos čempionate Lietuvos atstovai lenktynių akvatorijoje užfiksavo viesulą

2025-11-24 12:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 12:23

Pirmadienį, lapkričio 24 d., du Lietuvos atstovai, olimpiečiai Rytis Jasiūnas ir Juozas Bernotas, pradeda kovą olimpinės burlenčių klasės IQFOIL Europos čempionate. Čempionatas vyks Italijoje, Sicilijos saloje, nedideliame Sferracavallo miestelyje, kur akvatorija pasižymi gūsingais, nepastoviais vėjais ir sudėtingomis, sportininkų meistriškumą išbandančiomis sąlygomis. Sąlygų permainingumą iliustruoja ir Lietuvos atstovų prieš startus lenktynių akvatorijoje užfiksuotas nedidelis viesulas.

Rytis Jasiūnas | „Sailing Energy“ nuotr.

Pirmadienį, lapkričio 24 d., du Lietuvos atstovai, olimpiečiai Rytis Jasiūnas ir Juozas Bernotas, pradeda kovą olimpinės burlenčių klasės IQFOIL Europos čempionate. Čempionatas vyks Italijoje, Sicilijos saloje, nedideliame Sferracavallo miestelyje, kur akvatorija pasižymi gūsingais, nepastoviais vėjais ir sudėtingomis, sportininkų meistriškumą išbandančiomis sąlygomis. Sąlygų permainingumą iliustruoja ir Lietuvos atstovų prieš startus lenktynių akvatorijoje užfiksuotas nedidelis viesulas.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Čia aplink akvatoriją išsidėstę aukšti kalnai, dėl kurių akvatorijoje vyrauja gūsiuotas, nepastovus ir nestabilus vėjas. Bangos didelės ir linkusios, atsimušusios į krantus, grįžti atgal, taip „sujaukdamos“ vandens paviršių ir keldamos nemenkų iššūkių lenktyniaujantiems“, – pasakoja J. Bernotas.

REKLAMA
REKLAMA

Organizatorių teigimu lapkričio pabaigoje akvatorija pasižymi stipresniais vėjais, kuriančiais taktiniam ir techniniam buriavimui palankias sąlygas bei leidžiančiais sklandžiai organizuoti aukšto meistriškumo varžybas ir čempionatus. Vis dėlto, pasak Lietuvos atstovų, kalnuota vietovė leidžia tikėtis netikėtumų.

REKLAMA

„Nesvarbu, iš kurios pusės vėjas pučia, kalnai tą vėją visada pakreipia, užsuka, atspindi ar kitaip jį paveikia. Dėl to prognozės gali labai netiksliai parodyti, kas iš tiesų laukia ant vandens. Pasiruošimo metu mes turėjome ir labai silpno vėjo dienų, ir tokių kaip šiandien – kur vyravo 20-27 mazgų vėjas ir 2,5 m bangos“, – likus dienai iki starto po paskutinės treniruotės dalinosi R. Jasiūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Skaičiuodami paskutines dienas iki čempionato sportininkams lenktynių akvatorijoje pavyko užfiksuoti netgi besisukiojantį nedidelį viesuliuką.

Europos čempionatas sportininkams yra vienos svarbiausių sezono varžybų, tad čia susirinko ir prie starto linijos planuoja stoti didžioji dalis pagrindinių konkurentų. Tarp jų – europiečiai Paryžiaus olimpinių žaidynių medalininkai: olimpinį auksą iškovojęs Izraelio atstovas Tomas Reuveny bei bronzą iškovojęs olandas Luucas Van Opzeelandas. Iš viso Europos čempionate planuoja startuoti beveik 90 IQFOIL buriuotojų iš 29 šalių.

Europos IQFOIL čempionatas Sferracavallo miestelyje, Sicilijos saloje, Italijoje, vyks lapkričio 24-29 dienomis. Sekti čempionato rezultatus bei palaikyti Lietuvos atstovus jame galima paspaudus ČIA.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų