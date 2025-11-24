Prieš startą olimpinės burlentės Europos čempionate Lietuvos atstovai lenktynių akvatorijoje užfiksavo viesulą

„Čia aplink akvatoriją išsidėstę aukšti kalnai, dėl kurių akvatorijoje vyrauja gūsiuotas, nepastovus ir nestabilus vėjas. Bangos didelės ir linkusios, atsimušusios į krantus, grįžti atgal, taip „sujaukdamos“ vandens paviršių ir keldamos nemenkų iššūkių lenktyniaujantiems“, – pasakoja J. Bernotas.
Organizatorių teigimu lapkričio pabaigoje akvatorija pasižymi stipresniais vėjais, kuriančiais taktiniam ir techniniam buriavimui palankias sąlygas bei leidžiančiais sklandžiai organizuoti aukšto meistriškumo varžybas ir čempionatus. Vis dėlto, pasak Lietuvos atstovų, kalnuota vietovė leidžia tikėtis netikėtumų.
„Nesvarbu, iš kurios pusės vėjas pučia, kalnai tą vėją visada pakreipia, užsuka, atspindi ar kitaip jį paveikia. Dėl to prognozės gali labai netiksliai parodyti, kas iš tiesų laukia ant vandens. Pasiruošimo metu mes turėjome ir labai silpno vėjo dienų, ir tokių kaip šiandien – kur vyravo 20-27 mazgų vėjas ir 2,5 m bangos“, – likus dienai iki starto po paskutinės treniruotės dalinosi R. Jasiūnas.
Skaičiuodami paskutines dienas iki čempionato sportininkams lenktynių akvatorijoje pavyko užfiksuoti netgi besisukiojantį nedidelį viesuliuką.
Europos čempionatas sportininkams yra vienos svarbiausių sezono varžybų, tad čia susirinko ir prie starto linijos planuoja stoti didžioji dalis pagrindinių konkurentų. Tarp jų – europiečiai Paryžiaus olimpinių žaidynių medalininkai: olimpinį auksą iškovojęs Izraelio atstovas Tomas Reuveny bei bronzą iškovojęs olandas Luucas Van Opzeelandas. Iš viso Europos čempionate planuoja startuoti beveik 90 IQFOIL buriuotojų iš 29 šalių.
Europos IQFOIL čempionatas Sferracavallo miestelyje, Sicilijos saloje, Italijoje, vyks lapkričio 24-29 dienomis. Sekti čempionato rezultatus bei palaikyti Lietuvos atstovus jame galima paspaudus ČIA.
