  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Lietuvos žvejai išbandė jėgas pasaulio čempionatuose

2025-11-13 11:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 11:12

Serbijoje vyko 8-asis pasaulio sportinės žūklės jūroje nuo kranto klubų čempionatas, kuriame 28-ą vietą tarp 32 ekipų užėmė „Žvejo tribūnos" komanda. Lietuviai sugavo 10,545 kg žuvies ir surinko 115 baudos balų.

„Žvejo tribūnos“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Serbijoje vyko 8-asis pasaulio sportinės žūklės jūroje nuo kranto klubų čempionatas, kuriame 28-ą vietą tarp 32 ekipų užėmė „Žvejo tribūnos“ komanda. Lietuviai sugavo 10,545 kg žuvies ir surinko 115 baudos balų.

0

Dominavo vengrai: nugalėjo „Maros WalterLand“ ekipa (27,53 kg žuvies, 32 baudos balai), o antra buvo „MOHOSZ Carpzoom“ (29,18 kg, 39 baudos balai). Trečią vietą užėmė moldavų CNPF komanda (19,075 kg, 53 baudos balai).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žvejo tribūnai“ atstovavo Laurynas Gegužis, Rokas Jocius, Vidas Pastarnokas, Martynas Piunovas ir Tadas Radžiūnas.

Portugalijoje vyko 41-asis pasaulio sportinės žūklės nuo kranto čempionatas. Ten Lietuvos ekipa liko paskutinė – 21-a (72 baudos balai). Nugalėjo ispanai (9), antri buvo prancūzai (13), treti – portugalai (15). Asmeninėje įskaitoje Raimondas Gudaitis buvo 51-as, Kęstutis Avižienis – 71-as, Albertas Černius – 78-as, Saulius Mikalauskas – 90-as, o Edgaras Noreika – 91-as tarp 113 žvejų. Geriausiai pasirodė Frankas Peene iš Nyderlandų, o už jo liko du ispanai – Ivanas Rodriguezas bei Antonio Nicolas.

