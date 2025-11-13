Lietuvos žvejai išbandė jėgas pasaulio čempionatuose

Dominavo vengrai: nugalėjo „Maros WalterLand“ ekipa (27,53 kg žuvies, 32 baudos balai), o antra buvo „MOHOSZ Carpzoom“ (29,18 kg, 39 baudos balai). Trečią vietą užėmė moldavų CNPF komanda (19,075 kg, 53 baudos balai).
„Žvejo tribūnai“ atstovavo Laurynas Gegužis, Rokas Jocius, Vidas Pastarnokas, Martynas Piunovas ir Tadas Radžiūnas.
Portugalijoje vyko 41-asis pasaulio sportinės žūklės nuo kranto čempionatas. Ten Lietuvos ekipa liko paskutinė – 21-a (72 baudos balai). Nugalėjo ispanai (9), antri buvo prancūzai (13), treti – portugalai (15). Asmeninėje įskaitoje Raimondas Gudaitis buvo 51-as, Kęstutis Avižienis – 71-as, Albertas Černius – 78-as, Saulius Mikalauskas – 90-as, o Edgaras Noreika – 91-as tarp 113 žvejų. Geriausiai pasirodė Frankas Peene iš Nyderlandų, o už jo liko du ispanai – Ivanas Rodriguezas bei Antonio Nicolas.
