Tado Žižio įgula pasaulio čempionate – 35-a

„Orbitos“ įgula per 9 plaukimus surinko 237 baudos balus ir užėmė 35-ą poziciją bendroje įskaitoje, o savo kategorijoje buvo 13-a. Geriausiai lietuviams susiklostė antrasis plaukimas, kuriame jie finišavo 16-i. Be T. Žižio įguloje dar buvo Emilis Valentinaitis, Martinas Volkovicki bei Kristoforas Akromas.
Nugalėjo „Les Freaks“ įgula iš Honkongo (60 baudos balų). Antra buvo italų „Arvenis“ įgula (66), trečia – italų „Freccia Blu“ (68).
Čempionate dalyvavo 49 įgulos.
