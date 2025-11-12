 
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Tado Žižio įgula pasaulio čempionate – 35-a

2025-11-12 11:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 11:03

Italijoje vyko pasaulio „RS21“ klasės buriavimo čempionatas, kuriame dalyvavo ir „Orbitos“ įgula, vadovaujama Tado Žižio.

„RS21 International Class“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Italijoje vyko pasaulio „RS21“ klasės buriavimo čempionatas, kuriame dalyvavo ir „Orbitos“ įgula, vadovaujama Tado Žižio.

0

„Orbitos“ įgula per 9 plaukimus surinko 237 baudos balus ir užėmė 35-ą poziciją bendroje įskaitoje, o savo kategorijoje buvo 13-a. Geriausiai lietuviams susiklostė antrasis plaukimas, kuriame jie finišavo 16-i. Be T. Žižio įguloje dar buvo Emilis Valentinaitis, Martinas Volkovicki bei Kristoforas Akromas.

Nugalėjo „Les Freaks“ įgula iš Honkongo (60 baudos balų). Antra buvo italų „Arvenis“ įgula (66), trečia – italų „Freccia Blu“ (68).

Čempionate dalyvavo 49 įgulos.

