„Žaibas“ Belgrade iškovojo dvi pergales, bet dėl prasto įvarčių santykio nepateko į kitą etapą

Pirmose rungtynėse „Žaibas“ turėjo pripažinti Bolonijos „De Akker“ (Italija) pranašumą – rezultatu 13:21 (1:3, 3:8, 4:6, 5:4). Elektrėnų ekipai 3 įvarčius pelnė Marko Jelaca, po du pridėjo Julius Goštautas, Marinas Vrdoljakas, Ivanas Krapičius ir Janas Bakulo.
Antrajame susitikime „Žaibas“ atsitiesė – 16:13 (4:4, 3:3, 5:2, 4:4) buvo įveikta Belgrado „VK Partizan“ (Serbija) komanda. Rungtynėse žibėjo M. Jelaca, pasižymėjęs 6 įvarčiais. Po 3 taiklius metimus atliko Aurimas Jonkus ir M. Vrdoljakas, o du pridėjo Aleksa Petrovskis.
Trečiojoje dvikovoje „Žaibo“ sportininkai 16:12 (6:1, 5:3, 2:5, 3:3) nugalėjo Berlyno „SG Neukolln“ (Vokietija) klubą. Rezultatyviausias šįkart buvo A. Jonkus (4 įvarčiai), 3 įvarčius pelnė J. Bakulo, po 2 – M. Jelaca, M. Vrdoljakas ir Danielius Vitkauskas.
Po visų susitikimų „De Akker“, „VK Partizan“ ir „Žaibas“ surinko po 6 taškus, tačiau pagal geresnį įvarčių santykį į kitą etapą žengė italai ir serbai.
Elektrėnų ekipa dabar kelsis į LEN Iššūkio taurės turnyrą, kuriame praėjusį sezoną pasiekė finalą ir iškovojo sidabrą.
