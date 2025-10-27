Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Tarptautinis pripažinimas: Nidoje vyks prestižinės jaunųjų buriuotojų regatos „Baltic Sea Trophy“ etapas

2025-10-27 12:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 12:31

Lietuvos „Optimist“ jachtų klasės buriuotojų asociacija sulaukė itin svarbaus įvertinimo tarptautinėje buriavimo bendruomenėje – mūsų šaliai suteikta teisė organizuoti vieno ambicingiausių regiono buriavimo projektų „Baltic Sea Trophy“ etapą. 2026 m. balandžio 30 – gegužės 3 dienomis Nidoje vyks Lietuvos „Optimist“ jachtų klasės buriuotojų asociacijos taurė (Lithuanian Optimist Yacht Class Sailing Association Cup). Nuo 1994 m. organizuojama regata šįkart taps tarptautinės super taurės projekto dalimi.

Nidoje vyks prestižinės jaunųjų buriuotojų regatos „Baltic Sea Trophy“ etapas | Organizatorių nuotr.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Baltic Sea Trophy“ – tai unikalus Baltijos jūros ir Šiaurės šalių regatų super taurės projektas, jungiantis tokias legendines regatas kaip „Helsinki Downtown“ Suomijoje, „Spinnaker“ Estijoje bei „Kuiviži regata“ Latvijoje.

Ypač simboliška, kad šį sezoną Estijoje vyksianti „Spinnaker“ regata minės savo 50-metį – tai vienas seniausių ir solidžiausių jaunųjų buriuotojų renginių regione. Dalyvavimas tokiame jubiliejiniame sezone pabrėžia Lietuvos etapo svarbą ir viso projekto išskirtinumą.

Pasak Lietuvos „Optimist“ jachtų klasės buriuotojų asociacijos prezidento Kristupo Valentos, šis įvertinimas – itin svarbus visai šalies buriavimo bendruomenei: „Tai ne tik galimybė priimti jaunuosius sportininkus iš viso Baltijos jūros regiono, bet ir proga pademonstruoti mūsų šalies pajėgumą organizuojant aukščiausio lygio tarptautinius renginius,“ – sako K. Valenta.

„Baltic Sea Trophy“ jau dabar garantuoja solidų tarptautinį dalyvių sąrašą – daugiau kaip 100 jaunųjų buriuotojų iš Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Danijos, Švedijos, Norvegijos, Lenkijos bei Ukrainos. Kartu su jais į Nidą atvyks treneriai ir gausios palaikymo komandos. Ir visi jie bus šiltai priimti šiame unikaliame gamtos kampelyje. Nida – buriuotojų rojus, kur susilieja Kuršių marių ramybė ir Baltijos jūros jėga, o švelnūs vėjai ir platūs vandenys kuria idealias sąlygas jauniesiems sportininkams.

Neatsitiktinai būtent šis miestas taps Lietuvos „Optimist“ jachtų klasės buriuotojų asociacijos taurės namais. Prie renginio įgyvendinimo aktyviai prisideda ir Neringos savivaldybė, palaikydama iniciatyvą, kuri ne tik garsina Lietuvą tarptautinėje buriavimo arenoje, bet ir suteikia progą šimtams jaunųjų sportininkų bei jų komandų iš visos Europos atrasti mūsų nepakartojamą Nidą.

„Baltic Sea Trophy“ regatos garsėja itin aukštais organizaciniais standartais, profesionalia teisėjų komanda ir puikiomis buriavimo sąlygomis. Tai ne tik varžybos, bet ir bendrystės, tarptautinio bendradarbiavimo šventė.

2026 m. pavasarį Nida taps jaunųjų buriuotojų sostine, kur susitiks stipriausi Baltijos regiono „Optimist“ jachtų klasės atstovai. Lietuvos etapas taps vienu ryškiausių akcentų „Baltic Sea Trophy“ kalendoriuje.

