Po intensyvios lenktynių savaitės buriuotoja Kuodytė finišavo Europos jaunimo čempionate

Merginos olimpinėje ILCA 6 jachtų klasėje viso čempionato metu varžėsi viename, didžiuliame, iš 81 sportininkių sudarytame laivyne taip sukuriant ypač konkurencingas sąlygas, bei būtinybę jau nuo pat starto linijos artimoje kovoje rungtis dėl kuo geresnės pozicijos.
Per visą savaitę buriuotojų jėgas čempionato akvatorija išbandė įvairiausiomis sąlygomis. Pirmąją čempionato dieną lenktynės neįvyko dėl štiliaus. Likusiomis dienomis oro sąlygos sryravo nuo silpno iki vidutinio ir išties stipraus, gero fizinio pasirengimo reikalavusio, vėjo bei poreikio distancijoje dorotis su skirtingo aukščio banga.
Lietuvos atstovė 5 iš 12 lenktynių finišo liniją kirto geriausiųjų dvidešimtuke, vieną kartą – ir geriausiųjų trejetuke. Pirmoje čempionato pusėje sportininkė rezultatų lentelėje laikėsi arti geriausiųjų 20-tuko, tačiau antroje varžybų pusėje nusileido į kiek žemesnę poziciją. Vis dėlto, Europos čempionatą buriuotoja baigė paskutinėse lenktynėse finišuodama 14 pozicijoje ir taip užsitikrindama vietą pirmoje laivyno pusėje.
Europos U21 jaunimo čempionate susirinko sportininkės, kurios yra auganti pamaina olimpinei ILCA 6 jachtų klasei, tad čia varžėsi buriuotojos, kurias jau kelerių metų bėgyje bus galima išvysti kovojant dėl olimpinių kelialapių bei startuojant olimpinėse varžybose.
Europos jaunimo čempione ILCA 6 moterų klasėje tapo Italijos buriuotoja Ginevra Caracciolo, sidabrą iškovojo italė Vittoria Maria Arseni. Uždaroje Europos čempionato įskaitoje (kur dalyvauja tik Europos žemyno buriuotojos) bronzą iškovojo taip pat Italijos buriuotoja Emma Mattivi, atviroje čempionato įskaitoje (kur varžėsi ir ne Europos buriuotojos) – JAV buriuotoja Isabella Cabezas Mendoza.
Pilnus čempionato rezultatus galima rasti paspaudus ČIA.
E. Kuodytei šis čempionatas buvo priešpaskutinės rimtos tarptautinės šio sezono varžybos. Dar vienas startas sportininkės laukia gruodį
Portugalijoje vyksiančiame „World Sailing“ jaunimo pasaulio čempionate.
