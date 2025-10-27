„Ilgoji pertrauka“: du Ulanovai, nykstantis reiškinys LKL ir Gudaičio sugrįžimas į Eurolygą

Laidoje kalbėta apie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio rungtynes, būsimus Kauno „Žalgirio“ varžovas Eurolygoje, Panevėžio „Lietkabelio“ ir Klaipėdos „Neptūno“ oponentus, drausminę bylą prieš Eimantą Skersį, papildymus Eurolygoje ir lietuvių savaitę Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).
Rėmėjų dalyje – pokalbis su buvusiu krepšininku Mariumi Janišiumi, kuris papasakojo apie lažybas sporte, jų organizavimą, problematiką ir sistemines spragas.
00:00 – įžanga
03:40 – „Juventus“ pergalė
15:23 – A.Gudaitis grįš į Eurolygą?
24:33 – du E.Ulanovai ir treniruotė Gargžduose
30:57 – 230 taškų mačas Klaipėdoje
36:23 – svarstys E.Skersį
40:00 – „Žalgirio“ du varžovai
47:02 – Europos taurės reikalai
51:47 – NBA lietuvių savaitė
57:23 – papildymai Eurolygoje
Rėmėjų dalyje kalbėta apie lažybas krepšinyje:
1:03:23 – M.Janišius: apie lažybas, jų organizavimą ir sistemos spragas
