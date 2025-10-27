Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: du Ulanovai, nykstantis reiškinys LKL ir Gudaičio sugrįžimas į Eurolygą

2025-10-27 12:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-27 12:21

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos" laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

1

Laidoje kalbėta apie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio rungtynes, būsimus Kauno „Žalgirio“ varžovas Eurolygoje, Panevėžio „Lietkabelio“ ir Klaipėdos „Neptūno“ oponentus, drausminę bylą prieš Eimantą Skersį, papildymus Eurolygoje ir lietuvių savaitę Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rėmėjų dalyje – pokalbis su buvusiu krepšininku Mariumi Janišiumi, kuris papasakojo apie lažybas sporte, jų organizavimą, problematiką ir sistemines spragas.

NORĖDAMI MATYTI VISĄ PODKASTĄ SPAUSKITE ČIA

00:00 – įžanga

03:40 – „Juventus“ pergalė

15:23 – A.Gudaitis grįš į Eurolygą?

24:33 – du E.Ulanovai ir treniruotė Gargžduose

30:57 – 230 taškų mačas Klaipėdoje

36:23 – svarstys E.Skersį

40:00 – „Žalgirio“ du varžovai

47:02 – Europos taurės reikalai

51:47 – NBA lietuvių savaitė

57:23 – papildymai Eurolygoje

Rėmėjų dalyje kalbėta apie lažybas krepšinyje:

1:03:23 – M.Janišius: apie lažybas, jų organizavimą ir sistemos spragas

(Krepsinis.net nuotr.)
„Ilgoji pertrauka“: legendinį sezoną primenantis „Žalgiris“ ir didžiulis „Ryto“ potencialas (2)

