Emocijų audra „El Clasico“: kodėl Barcelona“ ir „Real“ rungtynėse prireikė policijos pagalbos?

Viskas prasidėjo netrukus po to, kai Pedri gavo antrą geltoną kortelę ir buvo pašalintas iš aikštės už pražangą prieš Aurelieną Tchouameni, kai „Barcelona“ desperatiškai bandė išlyginti rezultatą per teisėjo pridėtą laiką.
Tačiau išlyginamojo įvarčio nebuvo – po Kyliano Mbappe ir Jude’o Bellinghamo įvarčių bei Fermino Lopezo tikslaus smūgio „Real“ laimėjo 2:1 ir prieš principinius varžovus padidino savo persvarą „La Liga“ turnyro lentelėje iki penkių taškų. Tai buvo klasikinis „El Clasico“ – kupinas aistros, ginčų ir dramos tiek aikštėje, tiek už jos ribų.
Pedri pašalinimas tapo kibirkštimi, po kurios įtampos neišvengta ir po finalinio švilpuko. „Real“ vartininkas Andrijas Luninas buvo pašalintas iš aikštės už dalyvavimą susistumdymuose, o dar šešiems žaidėjams parodytos geltonos kortelės.
„The Athletic“ paaiškino, kaip vyko šis chaosas ir kas nutiko po jo.
Kas įvyko?
Kai Pedri 99-ąją minutę buvo pašalintas už antrą geltoną kortelę po pražangos prieš A. Tchouameni, „Real“ žaidėjai, įskaitant patį prancūzą, guodė katalonų saugą jam kylant nuo žemės.
Kameros tuomet parodė šoninę liniją, kur anksčiau pakeistas Vinicius Junioras ir atsarginis vartininkas A. Luninas susikivirčijo su „Barcelona“ žaidėjais – Ferranu Torresu ir Alejandro Balde.
Prie incidento prisidėjo ir kiti „Real“ futbolininkai – Federico Valverde, Ederis Militao, J. Bellinghamas, Antonio Rudigeris ir Davidas Alaba (pastarieji du traumuoti ir rungtynėms nebuvo registruoti). Iš katalonų pusės įsitraukė Raphinha (taip pat traumuotas) ir Ericas Garcia, taip pat keli abiejų komandų personalo nariai.
Policijai įsikišus, E. Militao iškėlė rankas, kai buvo apsuptas kelių žaidėjų. Tuo metu „Real“ treneris Xabi Alonso perbėgo aikštę ir bandė atitraukti V. Juniorą, o A. Luninas tuo metu buvo arčiausiai „Barcelona“ žaidėjų grupės.
Vėliau teisėjas Cesaras Soto Grado parodė A. Luninui raudoną kortelę. Savo rungtynių raporte jis paaiškino, kad žaidėjas „paliko savo komandos suolelį ir agresyviai artėjo prie varžovų suolo, todėl turėjo būti sulaikytas savo komandos draugų“.
X. Alonso taip pat atitraukė E. Militao atgal į aikštę – šis vis dar žaidė, kuomet policija suformavo liniją tarp abiejų komandų suolų.
Po to Thibautas Courtois atnaujino žaidimą, teisėjas netrukus paskelbė rungtynių pabaigą.
Tuo metu prie aikštės vidurio Dani Carvajalis priėjo prie Lamine’o Yamalio, mostelėjo rankomis, lyg parodydamas, kad šis per daug kalba. Prie jų priėjo Marcusas Rashfordas, paspaudė ranką D. Carvajaliui, tačiau šis nusisuko. L. Yamalis bandė prieiti prie komandos draugo Ispanijos rinktinėje D. Carvajalio, bet Eduardo Camavinga jį sulaikė.
Tuomet įsikišo T. Courtois ir jis bei L. Yamalis buvo atskirti – tarp jų stojo E. Garcia, Frenkie de Jongas ir Marc’as Casado. Tuo pat metu Brahimas Diazas ir F. Torresas stumdėsi, E. Militao ginčijosi su E. Garcia, o X. Alonso bei A. Tchouameni traukė E. Militao atgal.
X. Alonso buvo vienas iš tų, kurie bandė raminti, rodydamas į galvą ženklą „išlaikykite šaltą protą“. Laikinai „Barcelona“ vadovavęs treneris Marcusas Sorgas (nes Hansi Flickas atliko diskvalifikaciją tribūnose) taip pat stengėsi raminti visus, kaip ir klubo delegatas Carlesas Navalis.
Kai L. Yamalis ėjo link šoninės linijos, prie jo priėjo V. Junioras, pakartojo tą patį rankų gestą „per daug kalbi“ ir tarp jų įvyko žodinis susistumdymas.
„Real“ vartininkų treneris Luisas Llopisas bandė nutempti V. Juniorą į tunelį, bet kažką išgirdęs, brazilas puolė bėgti link L. Yamalio ir galiausiai keturi „Real“ darbuotojai jį sulaikė. Raphinha bandė pribėgti prie savo tautiečio, tačiau F. Valverde jį sustabdė.
Kai aistros galiausiai nurimo, „Barcelona“ žaidėjai nuėjo padėkoti keliems atvykusiems sirgaliams, o „Real“ futbolininkai susikibo rankomis ir šokinėjo kartu aikštės viduryje.
Iki to laiko teisėjas Soto Grado jau buvo parodęs A. Luninui raudoną kortelę, o geltonas korteles gavo Rodrygo, V. Junioras ir E. Militao iš „Real“, bei F. Lopezo, A. Balde ir F. Torresas iš „Barcelona“.
Todo lo que no viste tras el final del clásico: trifulca, celebración del Real Madrid... pic.twitter.com/08HMWNmtoc— Diario AS (@diarioas) October 26, 2025
Netrukus po rungtynių „La Liga“ ir Ispanijos futbolo federacijos atstovai pranešė, kad papildomų sankcijų ar baudų, be tų, kurias pritaikė teisėjas, nenumatoma.
Ką sakė žaidėjai?
Po rungtynių keli „Barcelona“ ir „Real“ žaidėjai buvo paklausti apie incidentą. Vienas dažniausių klausimų buvo, ar L. Yamalio komentarai prieš rungtynes galėjo dar labiau pakurstyti įtampą.
Prieš sekmadienio mačą L. Yamalis per Gerardo Pique „Kings League“ transliaciją juokavo, kad „Real“ yra „verkšlentojai ir vagys“. Be to, rungtynių išvakarėse jis „Instagram“ paskelbė nuotraukas su įniršusiais „Real“ sirgaliais po to, kai praėjusį sezoną įmušė įvartį „Bernabeu“ stadione.
Šypsodamasis A. Tchouameni pakomentavo: „Man patinka tokie dalykai. Tai tik žodžiai, be piktos intencijos. Jie mus dar labiau motyvuoja. Pabaigoje buvo šiokių tokių nesusipratimų tarp žaidėjų. Bet tokie dalykai skatina mus kovoti prieš „Barcą“. Kai buvome vaikai, irgi matydavome tokius epizodus. Mes laimėjome, pasiėmėme tris taškus ir turime tęsti tokiu pačiu keliu.
Jei Lamine‘as nori kalbėti – mums tai ne problema. Pergalės iškovojamos aikštėje. Šiandien laimėjome, esame patenkinti savo žaidimu ir judame toliau.“
„Barcelona“ gynėjas Ronaldas Araujo sakė: „Nemačiau, kas įvyko pabaigoje, todėl negaliu komentuoti. Nenoriu šiandien kalbėti apie Lamine‘ą – noriu tik pasakyti, kad jis yra puikus profesionalas, geriausias pasaulio žaidėjas ir mes džiaugiamės, kad jis su mumis. Lamine‘as – labai profesionalus, brandus ir puikiai žino, ką turi daryti.“
Saugas Frenkie de Jongas taip pat sakė, kad „nematė, kas sukėlė susistumdymą“.
„Buvau aikštėje ir staiga pamačiau daugybę žaidėjų bei personalo. Kai teisėjas paskelbė rungtynių pabaigą, „Real“ žaidėjai nubėgo link Lamine‘o. Man tai pasirodė perdėta. Jei jiems to reikia – tebūnie, jų reikalas. Reikėtų jų pačių paklausti, kodėl taip elgėsi.“
Olandas taip pat buvo paklaustas apie konfrontaciją tarp D. Carvajalio ir L. Yamalio. „Jei esi Lamine‘o komandos draugas rinktinėje, pažįsti jį ir manai, kad jis neturėjo taip kalbėti, paskambink jam – nereikia to daryti aikštėje. Tokie gestai aikštėje tik dar labiau kursto aistras. Viskas labai išpūsta. Suprantu „Real“ pyktį, jie matė jo citatą, bet nemanau, kad tai buvo kažkas rimto. Tikrai ne problema.“
Tuo metu „Real“ treneris X. Alonso sakė, kad visa tai buvo „visiškai normalu“ ir pridūrė: „Nemanau, kad reikia iš to daryti didelę dramą. Tai futbolas. Tokie dalykai vyksta „El Clasico“ rungtynėse.“
„Barcelonos“ trenerio pareigas tą dieną ėjęs M. Sorgas sakė: „Atvirai pasakius, nesupratau, kas ten tiksliai nutiko. Galiausiai prie suolų buvo daug riksmo, bet manau, kad turime koncentruotis į pačias rungtynes.“
