De Jongas sukritikavo Carvajalio elgesį prieš Yamalį

„Jei Carvajalis norėjo pasikalbėti su Lamine‘u, tai galėjo padaryti privačiai. Jei jis galvoja, kad jis neturėtų daryti tokių dalykų, komentuoti apie juos, jis galėtų jam paskambinti. Jie yra komandos draugai Ispanijos rinktinėje, jie pažįsta vienas kitą. Kodėl dėl to reikia kelti tokią sceną aikštėje?“, – teigė F. de Jongas.
L. Yamalis dar prieš „El Clasico“ mūšį apsilankė „Youtube“ kanalo „Kings League“ laidoje, kur pakurstė aistras teigdamas, kad „Real“ vagia ir skundžiasi.
„Lamine‘as tiesiogiai nesakė, kad jie vagia. Aš to negirdėjau. Galiu suprasti Madrido žaidėjus, tačiau jų reakcija buvo perdėta“, – tikino F. de Jongas.
Priminsime, jog„El Clasico“ susitikimą rezultatu 2:1 laimėjo „Karališkasis“ klubas.
Carvajal, Vini Jr & co vs Lamine Yamal after El Clásico: “You speak too much. Speak now”. 🚨@defcentral 🎥 pic.twitter.com/BSgOX9hdws— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2025
Dani Carvajal wasn't kidding when he said he would confront Lamine Yamal for his comments about Real Madrid.— ESPN FC (@ESPNFC) October 26, 2025
Did it right after the FT whistle 😅 pic.twitter.com/0bCOHBAaYR
