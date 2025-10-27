Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

De Jongas sukritikavo Carvajalio elgesį prieš Yamalį

2025-10-27 10:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 10:30

Frenkie de Jongas po sekmadienį Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse įvykusio „El Clasico“ mūšio sukritikavo Dani Carvajalio elgesį prieš Lamine‘ą Yamalį ir pavadino tai provokacija.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Frenkie de Jongas po sekmadienį Ispanijos „La Liga" pirmenybėse įvykusio „El Clasico" mūšio sukritikavo Dani Carvajalio elgesį prieš Lamine'ą Yamalį ir pavadino tai provokacija.

0

„Jei Carvajalis norėjo pasikalbėti su Lamine‘u, tai galėjo padaryti privačiai. Jei jis galvoja, kad jis neturėtų daryti tokių dalykų, komentuoti apie juos, jis galėtų jam paskambinti. Jie yra komandos draugai Ispanijos rinktinėje, jie pažįsta vienas kitą. Kodėl dėl to reikia kelti tokią sceną aikštėje?“, – teigė F. de Jongas.

L. Yamalis dar prieš „El Clasico“ mūšį apsilankė „Youtube“ kanalo „Kings League“ laidoje, kur pakurstė aistras teigdamas, kad „Real“ vagia ir skundžiasi.

„Lamine‘as tiesiogiai nesakė, kad jie vagia. Aš to negirdėjau. Galiu suprasti Madrido žaidėjus, tačiau jų reakcija buvo perdėta“, – tikino F. de Jongas.

Priminsime, jog„El Clasico“ susitikimą rezultatu 2:1 laimėjo „Karališkasis“ klubas.

