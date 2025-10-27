UFC čempionas po dūrio parodė akį ir atskleidė gydytojų išvadas

A double eye poke should be considered intentional and this should be a DQ. Aspinall got absolutely screwed. #UFC321
pic.twitter.com/G0X8ouUzD8REKLAMAREKLAMA— OneKumar (@OneKumar_NFL) October 25, 2025
Abu kovotojai Abu Dabyje sulaukė švilpimų, nors to nesuprato T. Aspinallas, kuris viena akimi negalėjo nieko matyti. Didžiosios Britanijos kovotojas skubiai buvo išvežtas į ligoninę, o Jungtinių Arabų Emyratų gydytojas teigė, kad kova teisingai buvo sustabdyta, tačiau, jo manymu, rimtos akies traumos nenustatyta.
„Turėtumėte sustabdyti kovojimą, kol visiškai pasveiksite ir kol mes jus patvirtinsime, – T. Aspinallui sakė gydytojas. – Ne po šio vizito, o po antrojo. Tik įsitikinus, kad regėjimas visiškai grįžo į normalią būklę. Tačiau nieko pavojingo neradome.“
👀👨⚕️ The UAE ophthalmologist who checked Tom Aspinall says that the fight should have been stopped without a doubt.
✅ But says there no long term dangerous injuries to his eyes.
🎥 @AspinallMMA pic.twitter.com/ypIPKqcpZCREKLAMAREKLAMA— Home of Fight (@Home_of_Fight) October 26, 2025
T. Aspinallas taip pat parodė gerbėjams savo akies traumos nuotrauką.
UFC sunkiasvorių čempionas pyko ant sirgalių, kurie kaltino jį dėl sustabdytos kovos.
„Žmonės pradėjo švilpti man, tarsi tai būtų mano kaltė. Treniravausi keturiolika mėnesių. Patikėkite, aš tikrai nenorėjau, kad kas nors man badytų pirštu į akį“, – sakė T. Aspinallas.
🚨 Photos of Tom Aspinall’s eye after the eye poke at #UFC321— Championship Rounds (@ChampRDS) October 26, 2025
(via @AspinallMMA) pic.twitter.com/LbIO8u9Ld0
UFC generalinis direktorius Dana White'as jau patvirtino, kad revanšinė C. Gane‘o ir T. Aspinallo kova bus suplanuota, kai tik čempionas bus mediciniškai patvirtintas sugrįžti į kovas.
😬Tom Aspinall goes off on fans once again:— Home of Fight (@Home_of_Fight) October 27, 2025
"People started booing me like it’s my fault.
I was training for 14 months. Trust me, didn’t want someone to finger me in the eye."
🎥 @AspinallMMA pic.twitter.com/8QHiOKtryX
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!