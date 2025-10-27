Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC čempionas po dūrio parodė akį ir atskleidė gydytojų išvadas

2025-10-27 09:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 09:37

Praėjusį šeštadienį Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykusiame „UFC 321“ mišrių kovos menų (MMA) turnyre nusivylimu baigėsi pagrindinė vakaro kova dėl UFC sunkiasvorių čempiono titulo, kai pretendentas į titulą Cirylo Gane'o (13-2 MMA, 10-2 UFC, 1 be nugalėtojo) paskutinėmis pirmojo raundo sekundėmis dūrė pirštais į akis UFC sunkiasvorių čempionui Tomui Aspinallui (15-3 MMA, 8-1 UFC, 1 be nugalėtojo) ir kova buvo paskelbta neįvykusia.

Tomas Aspinallas | „Stop“ kadras

Abu kovotojai Abu Dabyje sulaukė švilpimų, nors to nesuprato T. Aspinallas, kuris viena akimi negalėjo nieko matyti. Didžiosios Britanijos kovotojas skubiai buvo išvežtas į ligoninę, o Jungtinių Arabų Emyratų gydytojas teigė, kad kova teisingai buvo sustabdyta, tačiau, jo manymu, rimtos akies traumos nenustatyta.

„Turėtumėte sustabdyti kovojimą, kol visiškai pasveiksite ir kol mes jus patvirtinsime, – T. Aspinallui sakė gydytojas. – Ne po šio vizito, o po antrojo. Tik įsitikinus, kad regėjimas visiškai grįžo į normalią būklę. Tačiau nieko pavojingo neradome.“

T. Aspinallas taip pat parodė gerbėjams savo akies traumos nuotrauką.

UFC sunkiasvorių čempionas pyko ant sirgalių, kurie kaltino jį dėl sustabdytos kovos.

„Žmonės pradėjo švilpti man, tarsi tai būtų mano kaltė. Treniravausi keturiolika mėnesių. Patikėkite, aš tikrai nenorėjau, kad kas nors man badytų pirštu į akį“, – sakė T. Aspinallas.

UFC generalinis direktorius Dana White'as jau patvirtino, kad revanšinė C. Gane‘o ir T. Aspinallo kova bus suplanuota, kai tik čempionas bus mediciniškai patvirtintas sugrįžti į kovas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

