„Mavericks“ pagaliau įsivažiavo: Daviso vedama komanda pranoko „Raptors“

Dalaso klubas namie 139:129 (32:32, 32:34, 39:25, 36:38) įveikė Toronto „Raptors“ (1/2).
Po dviejų mačų „Mavericks“ buvo vienintelė NBA ekipa, nesiekianti triženklio rezultatyvumo vidurkio. Vis dėlto šiame susitikime Teksaso klubas parodė kitokį veidą.
Šeimininkai visuose kėliniuose vertė bent po 32 taškus, o „Raptors“ tokio tempo neatlaikė ketvirtame kėlinyje atsilikdami 91:107. Iki finalinės sirenos mačo baigtis nepasikeitė.
Universalų pasirodymą nugalėtojų gretose surengė Anthony Davisas – 35 minutės, 25 taškai (11/13 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 3/8 baudų metimų), 10 atkovotų, 3 perimti ir 3 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai ir 2 pražangos.
20 taškų ribą peržengė ir komandos naujokai. Tarpsezoniu prisijungęs D’Angelo Russellas surinko 24 taškus, pirmuoju šaukimu pakviestas Cooperis Flaggas pridėjo 22.
„Mavericks“ įspūdingą rezultatyvumą demonstravo net ir suklydę 20 kartų.
Svečių gretose išsiskyrė Scottie Barnesas – 34 minutės, 33 taškai (10/19 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 4/5 baudų metimų), 11 atkovotų, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei 4 pražangos.
Teksase liekantys „Raptors“ lankysis San Antonijuje, į Dalasą atvyksta titulą ginantys Oklahomos „Thunder“ (3/0).
„Raptors“: Scottie Barnesas 33 (11 atk. kam., 6 rez. perd., 3/5 tritaškių, 5 klaidos), Brandonas Ingramas 22 (6 atk. kam.), Sandro Mamukelashvilis ir R.J.Barrettas po 16, Immanuelis Quickley 14 (5 atk. kam., 5 rez. perd., 1/7 tritaškių), Gradey Dickas 10.
„Mavericks“: Anthony Davisas 25 (10 atk. kam., 3 per. kam., 11/13 dvitaškių), D’Angelo Russellas 24 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam.), Cooperis Flaggas 22 (4 atk. kam., 4 rez. perd.), Maxas Christie (3/5 tritaškių) ir P.J.Washingtonas (7 atk. kam., 5 rez. perd.) po 17, Naji Marshallas 12 (6 atk. kam.), Klay’us Thompsonas 10.
