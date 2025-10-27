Sabonio dvigubas dublis nepadėjo „Kings“ atlaikyti įspūdingo Reaveso pasirodymo

Lietuvio ekipa namie nusileido be dviejų lyderių atvykusiems Los Andželo „Lakers“ (2/1) – 120:127 (27:36, 35:26, 28:33, 30:32).
Svečiai neturėjo traumas patyrusių smulkią traumą patyrusio Luka Dončičiaus ir iki lapkričio vidurio dėl išialgijos nežaisiančio LeBrono Jameso, bet vis tiek startavo solidžiau ir jau pirmajame kėlinyje atsiplėšė dviženkliu skirtumu (31:21).
Vėliau aikštėje vyko lygi kova, o ketvirtajame kėlinyje „Lakers“ iniciatyvą perėmė spurtu 11:0 (108:101), o finišo tiesiojoje atsilaikė baudų metimais.
D.Sabonis mačą baigė su dvigubu dubliu – 31 minutė, 10 taškų (3/6 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 14 atkovotų, 3 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 5 pražangos.
„Kings“ tritaškius metė 42 procentų taiklumu (18/43), tačiau taškus komandai rinko vos septyni žaidėjai.
Tuo tarpu „Lakers“ gretose gyvenimo rungtynes sužaidė Austinas Reavesas – 39 minutės, 51 taškas (6/12 dvitaškių, 6/10 tritaškių, 21/22 baudų metimų), 11 atkovotų, 2 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai bei pražanga.
Pastarąjį kartą bent 50 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 9 rezultatyvius perdavimus „Lakers“ žaidėjas buvo surinkęs dar 1963-aisiais, kai Elginas Bayloras žibėjo principinėje kovoje prieš Bostono „Celtics“.
Los Andželo klubas artimiausią mačą sužais Portlande, „Kings“ vyksta į Oklahomą.
„Lakers“: Austinas Reavesas 51 (6/10 tritaškių, 21/22 baud. met., 11 atk. kam., 9 rez. perd.), DeAndre Aytonas 22 (15 atk. kam., 10/17 dvitaškių), Rui Hachimura 18 (7/9 dvitaškių), Jake’as LaRavia (6 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Marcusas Smartas (5 rez. perd.) po 11, Jarredas Vanderbiltas 9 (5 atk. kam.).
„Kings“: Zachas LaVine’as 32 (4/9 tritaškių), DeMaras DeRozanas 21 (6 atk. kam.), Dennisas Schroderis (12 rez. perd., 3/9 tritaškių) ir Russellas Westbrookas (6 atk. kam., 6 rez. perd., 4/6 tritaškių) po 18, Malikas Monkas 15, Domantas Sabonis 10 (14 atk. kam.).
