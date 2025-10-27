Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Naujoką iš Ispanijos starto penkete išbandę „Celtics“ lieka be pergalių

2025-10-27 00:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-27 00:35

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) be pergalių lieka Bostono „Celtics“ (0/3).

H.Gonzalezas prasimušė į „Celtics“ starto penketą (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) be pergalių lieka Bostono „Celtics“ (0/3).

REKLAMA
0

Masačusetso klubas išvykoje 113:119 (33:24, 25:36, 23:34, 32:25) nusileido Detroito „Pistons“ (2/1).

„Celtics“ rungtynes pradėjo su dviem Pirėnų pusiasalyje gimusiais žaidėjais – portugalu Neemiasu Queta ir vos trečiajame karjeros mače į starto penketą prasimušusiu ispanu Hugo Gonzalesu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Planas pasiteisino – Bostono klubas anksti truktelėjo į priekį (29:12), nors šia persvara ilgai nesidžiaugė. Ketvirtajame kėlinyje patys „keltai“ turėjo lipti iš dviženklio deficito (81:96).

REKLAMA
REKLAMA

Likus minutei Jaylenas Brownas priartino svečius iki keturių taškų (113:117), tačiau Tobiasas Harrisas atsakė dvitaškiu, o intrigą pakurstyti galėjusios „Celtics“ atakos baigėsi klaida bei netaikliu Paytono Pritchardo tritaškiu.

REKLAMA

Bostono ekipai neužteko J.Browno pastangų – 35 minutės, 41 taškas (7/16 dvitaškių, 5/9 tritaškių, 12/15 baudų metimų), 6 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos ir 3 pražangos.

Iš Madrido „Real“ atvykęs 19-metis H.Gonzalezas aikštėje praleido 18 minučių ir liko be taškų, krepšį atakavęs vos du kartus.

„Celtics“ kovą dėl kamuolių pralaimėjo 38:54, bet neleido įsibėgėti varžovų snaiperiams (9/34, 27 procentai tritaškių).

REKLAMA
REKLAMA

Galingą dvigubą dublį šeimininkų gretose atliko Jalenas Durenas – 28 minutės, 24 taškai (6/12 dvitaškių, 12/13 baudų metimų), 17 atkovotų kamuolių, rezultatyvus perdavimas, 2 blokai, 4 klaidos ir 4 pražangos.

„Pistons“ trečiosios pergalės paeiliui sieks namų mače prieš Klivlando „Cavaliers“ (1/1), „Celtics“ keliauja į Naująjį Orleaną.

„Celtics“: Jaylenas Brownas 41 (5/9 tritaškių, 6 atk. kam.), Paytonas Pritchardas 21 (10 atk. kam., 4 rez. perd., 2/8 tritaškių), Derrickas White’as 15 (4 atk. kam., 4 per. kam., 3/11 tritaškių), Anfernee Simonsas 12 (2/7 tritaškių), Joshas Minottas 10 (3 per. kam.), ... , Hugo Gonzalezas 0 (18 min., 0/2 metimų).

„Pistons“: Cade’as Cunninghamas 25 (8 rez. perd., 6 klaidos), Jalenas Durenas 24 (17 atk. kam., 12/13 baud. met., 4 klaidos), Ausaras Thompsonas 21 (12 atk. kam.), Tobiasas Harrisas 18 (8 atk. kam., 4 rez. perd., 2/7 tritaškių), Isaiah Stewartas 9 (6 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų