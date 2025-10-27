Naujoką iš Ispanijos starto penkete išbandę „Celtics“ lieka be pergalių

Masačusetso klubas išvykoje 113:119 (33:24, 25:36, 23:34, 32:25) nusileido Detroito „Pistons“ (2/1).
„Celtics“ rungtynes pradėjo su dviem Pirėnų pusiasalyje gimusiais žaidėjais – portugalu Neemiasu Queta ir vos trečiajame karjeros mače į starto penketą prasimušusiu ispanu Hugo Gonzalesu.
Planas pasiteisino – Bostono klubas anksti truktelėjo į priekį (29:12), nors šia persvara ilgai nesidžiaugė. Ketvirtajame kėlinyje patys „keltai“ turėjo lipti iš dviženklio deficito (81:96).
Likus minutei Jaylenas Brownas priartino svečius iki keturių taškų (113:117), tačiau Tobiasas Harrisas atsakė dvitaškiu, o intrigą pakurstyti galėjusios „Celtics“ atakos baigėsi klaida bei netaikliu Paytono Pritchardo tritaškiu.
Bostono ekipai neužteko J.Browno pastangų – 35 minutės, 41 taškas (7/16 dvitaškių, 5/9 tritaškių, 12/15 baudų metimų), 6 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos ir 3 pražangos.
Iš Madrido „Real“ atvykęs 19-metis H.Gonzalezas aikštėje praleido 18 minučių ir liko be taškų, krepšį atakavęs vos du kartus.
„Celtics“ kovą dėl kamuolių pralaimėjo 38:54, bet neleido įsibėgėti varžovų snaiperiams (9/34, 27 procentai tritaškių).
Galingą dvigubą dublį šeimininkų gretose atliko Jalenas Durenas – 28 minutės, 24 taškai (6/12 dvitaškių, 12/13 baudų metimų), 17 atkovotų kamuolių, rezultatyvus perdavimas, 2 blokai, 4 klaidos ir 4 pražangos.
„Pistons“ trečiosios pergalės paeiliui sieks namų mače prieš Klivlando „Cavaliers“ (1/1), „Celtics“ keliauja į Naująjį Orleaną.
„Celtics“: Jaylenas Brownas 41 (5/9 tritaškių, 6 atk. kam.), Paytonas Pritchardas 21 (10 atk. kam., 4 rez. perd., 2/8 tritaškių), Derrickas White’as 15 (4 atk. kam., 4 per. kam., 3/11 tritaškių), Anfernee Simonsas 12 (2/7 tritaškių), Joshas Minottas 10 (3 per. kam.), ... , Hugo Gonzalezas 0 (18 min., 0/2 metimų).
„Pistons“: Cade’as Cunninghamas 25 (8 rez. perd., 6 klaidos), Jalenas Durenas 24 (17 atk. kam., 12/13 baud. met., 4 klaidos), Ausaras Thompsonas 21 (12 atk. kam.), Tobiasas Harrisas 18 (8 atk. kam., 4 rez. perd., 2/7 tritaškių), Isaiah Stewartas 9 (6 atk. kam.).
