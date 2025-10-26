„Partizan“ išlieka nesuklupęs Adrijos lygoje

Eurolygos klubas namie 85:74 (28:20, 20:16, 20:15, 17:23) pranoko Čačako „Borac“ (1/2).
„Partizan“ toli pabėgo iškart po ilgosios pertraukos (57:36) ir tik paskutinėmis minutėmis leido varžovams aptirpdyti pranašumą.
Belgrado klubas metė trigubai mažiau baudų metimų (6/9 prieš 19/28), tačiau dvitaškius vertė net 74 procentų taiklumu (26/35).
15 taškų nugalėtojams surinko Duane’as Washingtonas (3/10 tritaškių), 14 – Aleksejus Pokuševskis (4/4 dvitaškių), 13 – Dylanas Osetkowskis (5/5 dvitaškių, 4 per. kam.), 8 – Mitaras Bošnjakovičius.
Svečiams 18 taškų pelnė Pavle Nikoličius (8/13 dvitaškių), 15 – Džordže Čurčičius (3/5 tritaškių), po 10 – Marko Jošilo (8 atk. kam., 5 klaidos) ir Petaras Radovičius (4 rez. perd., 8/10 baud. met.).
„Partizan“ per dvigubą Eurolygos savaitę aplankys Tel Avivo „Hapoel“ ir namie priims Barselonos „Barcelona“.
