Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Partizan“ išlieka nesuklupęs Adrijos lygoje

2025-10-26 23:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 23:59

Adrijos lygoje ir toliau neklumpa Željko Obradovičiaus treniruojamas Belgrado „Partizan“ (4/0).

A.Pokuševskis ir D.Washingtonas vedė į pergalę

Adrijos lygoje ir toliau neklumpa Željko Obradovičiaus treniruojamas Belgrado „Partizan“ (4/0).

REKLAMA
0

Eurolygos klubas namie 85:74 (28:20, 20:16, 20:15, 17:23) pranoko Čačako „Borac“ (1/2).

„Partizan“ toli pabėgo iškart po ilgosios pertraukos (57:36) ir tik paskutinėmis minutėmis leido varžovams aptirpdyti pranašumą.

Belgrado klubas metė trigubai mažiau baudų metimų (6/9 prieš 19/28), tačiau dvitaškius vertė net 74 procentų taiklumu (26/35).

TAIP PAT SKAITYKITE:

15 taškų nugalėtojams surinko Duane’as Washingtonas (3/10 tritaškių), 14 – Aleksejus Pokuševskis (4/4 dvitaškių), 13 – Dylanas Osetkowskis (5/5 dvitaškių, 4 per. kam.), 8 – Mitaras Bošnjakovičius.

REKLAMA
REKLAMA

Svečiams 18 taškų pelnė Pavle Nikoličius (8/13 dvitaškių), 15 – Džordže Čurčičius (3/5 tritaškių), po 10 – Marko Jošilo (8 atk. kam., 5 klaidos) ir Petaras Radovičius (4 rez. perd., 8/10 baud. met.).

„Partizan“ per dvigubą Eurolygos savaitę aplankys Tel Avivo „Hapoel“ ir namie priims Barselonos „Barcelona“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų