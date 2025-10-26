Petrauskas dėkojo „Neptūno“ sirgaliams už nenušvilpimą

Uostamiesčio ekipa taškų lenktynėse 117:113 palaužė „Jonavą“, bet komandos strategas Gediminas Petrauskas po tokio pasirodymo itin patenkintas nebuvo.
Specialistas badė pirštais į gynybos problemas, išskyrė pergalingus akcentus bei paaiškino sprendimą nuo suolo nepakelti legionieriaus.
„Keistas jausmas. Džiaugiamės pergale, džiaugiamės trimis dalykais. Pirmas – įmesta 117 taškų, antras – pergale, trečias – kad žiūrovai mūsų nenušvilpė po dviejų kėlinių. Ačiū fanams. Tai, ką mes žaidėme pirmoje rungtynių pusėje... Nenuvertinu Jonavos žaidėjų – jie žaidė laisvai, paprastai, gavę drąsiai metė į krepšį, žaidė be jokio spaudimo. Nesakau, kad čia mes kažkaip labai blogai žaidėme, o ne Jonava – gerai. Jie irgi gerai žaidė.
Mes nesame gynybinė komanda, bet kas buvo du kėlinius – atsiprašau žiūrovų, fanų ir tų, kas žiūrėjo transliaciją. Antroje pusėje kaip ir įjungėme tą aukštesnį bėgį, bet mes negalime sau leisti išjunginėti ir įjunginėti. Tai yra mano atsakomybė. Reikia žaidėjus priversti rimtai žiūrėti į rungtynes, o kai mes tai padarėme – „Jonava“ jau buvo įsibėgėjusi. Lomažo individualus žaidimas ir pora gynybinių epizodų nulėmė rungtynes, kurios galėjo baigtis į kiekvieną pusę“, – teigė strategas.
– Kur buvo tos didžiausios bėdos gynyboje?
– Po tokių rungtynių, kur duri – ten problema. Ar tai būtų individuali, ar „pikenrolo“, ar komandinė gynyba. Šiandien buvo specifinės rungtynės, atrodė, kad net nebuvo net ir tų dalykų, kuriuos šiaip darome geriau. Trūko mums to aštrumo, trūko mums to susiklausymo gynyboje. Norėjome taškų lenktynėse laimėti rungtynes, nebuvo minties kažkuriuo momentu susiimti, o kai jau bandėme – Jonava jau buvo pagavusi žaidimą.
– Apylygė kova, kas pabaigoje leido galiausiai nulaužti rungtynes?
– Kaip sakiau, apsigynus Lomažas įmetė tą tolimą su sirena tritaškį ir vėl apsigynėme. Du „stopai“ gynyboje ir labai sunkus Lomažo metimas.
– Kodėl Jordanas Tuckeris nepakilo nuo suolo?
– Mes turime Vitalijų (Kozį) grįžusį, kuris irgi dar nėra tas Vitalijus, kurio norime ir laukėme. Tikrai neplanavome šiandien rotuoti dvylika žaidėjų.
