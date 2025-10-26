Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Neptūnui“ pergalę rekordinėse taškų lenktynėse atnešė Lomažo spurtas

2025-10-26 21:24 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 21:24

Įspūdingu puolimo tempu ir Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezono rezultatyvumo rekordu pažymėtas mūšis uostamiestyje baigėsi Klaipėdos „Neptūno“ (4/2) triumfu.

R.Lomažas nulėmė rungtynes (BNS nuotr.)

Įspūdingu puolimo tempu ir Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezono rezultatyvumo rekordu pažymėtas mūšis uostamiestyje baigėsi Klaipėdos „Neptūno“ (4/2) triumfu.

REKLAMA
0

Gedimino Petrausko auklėtiniai savų žiūrovų akivaizdoje 117:113 (32:26, 20:36, 39:27, 26:24) įveikė „Jonavą“ (1/5).

Ankstesnis šio sezono rungtynių rezultatyvumo rekordas siekė 200 taškų. Šį rezultatą pasiekė Kėdainių „Nevėžio“ bei „Šiaulių“ ekipos tarpusavio rungtynėse lygiai prieš savaitę. Be to, tiek viena, tiek kita komanda pelnė tiek taškų, kiek šiemet dar nebuvo pelnyta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jau mačo starte buvo galima nujausti, jog sekmadienio vakarą pajūryje laukia kur kas daugiau taiklių metimų nei skriejančių pro šalį. Kovoje taškas į tašką pirmojo ketvirčio pabaigoje į priekį veržėsi Zane'o Watermano į priekį timptelėti klaipėdiečiai (32:26).

REKLAMA
REKLAMA

Antrajame kėlinyje vaizdas ant parketo pastebimai pakito. Pamažu iniciatyvą perėmė svečių ekipa, kuri išaugo netgi iki dviženklės (57:46). Panašų atotrūkį „Jonava“ nusinešė į antrąją susitikimo dalį – 62:52.

REKLAMA

Amerikietiškus kalnelius priminusiame susitikime tuomet atėjo laikas geresnę atkarpą jau sužaisti „Neptūnui“. Trečiajame kėlinyje uostamiesčio klubą kaip reikiant užkūrė lietuviškas branduolys – Arnas Velička, Arnas Beručka, Martynas Pacevičius bei Donatas Tarolis baudė varžovų gynybą. Būtent pastarojo baudos metimas išlygino rezultatą,o netrukus jį persvėrė Harrisonas Cleary (75:74). Visgi susikurti komfortiško gyvenimo nepavyko – lemiamą kėlinį klaipėdiečiai pasitiko su trapia persvarą – 91:89.

REKLAMA
REKLAMA

Dar neįpusėjus kėliniui buvo pagerintas rezultatyviausių sezono rungtynių rekordas, o prie to prisidėjo abi ekipos. Nė vieni nenorėjo nusileisti ir tapo akivaizdu, jog nugalėtojas paaiškės paskutinėmis minutėmis. Lyderystės ėmėsi iki tol tylėjęs Makai Ashtonas-Langfordas (109:106), bet tuomet tuo pačiu atsakė Rihardas Lomažas surengė 7 taškų atkarpą per mažiau nei 100 sekundžių ir arčiau pergalės atsidūrė pajūrio klubas. Kiek vėliau „Neptūno“ pergalę įtvirtino D.Tarolio baudų metimai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Neptūnas“: Harrisonas Cleary 16, Zane'as Watermanas (6 atk. kam.) ir Arnas Velička (14 rez. perd., 4 per. kam.) ir Donatas Tarolis (6 atk. kam.) po 15, Rihardas Lomažas 14 (4 rez. perd.), Martynas Pacevičius 12, Arnas Beručka 11, Jamesas Karnikas 9, Mindaugas Girdžiūnas 7.

„Jonava“: Džiugas Slavinskas 19 (4 rez. perd.), Jalenas Henry 17 (3/4 tritaškių), Eimantas Stankevičius 15 (5 atk. kam., 6 rez. perd.), Adomas Sidarevičius 14, Hilmaras Henningssonas 13 (3/7 tritaškių), Benjaminas Krikke'as 12 (6/7 dvitaškių, 4 atk. kam.), Makai'us Ashtonas-Langfordas 10 (5 rez. perd.).

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
E.Ulanovas gausiai rinko naudingumo balus (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
Prieš išplaukiant į tarptautinius vandenis – nelengva „Žalgirio“ pergalė Klaipėdoje (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų