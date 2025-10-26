„Neptūnui“ pergalę rekordinėse taškų lenktynėse atnešė Lomažo spurtas

Gedimino Petrausko auklėtiniai savų žiūrovų akivaizdoje 117:113 (32:26, 20:36, 39:27, 26:24) įveikė „Jonavą“ (1/5).
Ankstesnis šio sezono rungtynių rezultatyvumo rekordas siekė 200 taškų. Šį rezultatą pasiekė Kėdainių „Nevėžio“ bei „Šiaulių“ ekipos tarpusavio rungtynėse lygiai prieš savaitę. Be to, tiek viena, tiek kita komanda pelnė tiek taškų, kiek šiemet dar nebuvo pelnyta.
Jau mačo starte buvo galima nujausti, jog sekmadienio vakarą pajūryje laukia kur kas daugiau taiklių metimų nei skriejančių pro šalį. Kovoje taškas į tašką pirmojo ketvirčio pabaigoje į priekį veržėsi Zane'o Watermano į priekį timptelėti klaipėdiečiai (32:26).
Antrajame kėlinyje vaizdas ant parketo pastebimai pakito. Pamažu iniciatyvą perėmė svečių ekipa, kuri išaugo netgi iki dviženklės (57:46). Panašų atotrūkį „Jonava“ nusinešė į antrąją susitikimo dalį – 62:52.
Amerikietiškus kalnelius priminusiame susitikime tuomet atėjo laikas geresnę atkarpą jau sužaisti „Neptūnui“. Trečiajame kėlinyje uostamiesčio klubą kaip reikiant užkūrė lietuviškas branduolys – Arnas Velička, Arnas Beručka, Martynas Pacevičius bei Donatas Tarolis baudė varžovų gynybą. Būtent pastarojo baudos metimas išlygino rezultatą,o netrukus jį persvėrė Harrisonas Cleary (75:74). Visgi susikurti komfortiško gyvenimo nepavyko – lemiamą kėlinį klaipėdiečiai pasitiko su trapia persvarą – 91:89.
Dar neįpusėjus kėliniui buvo pagerintas rezultatyviausių sezono rungtynių rekordas, o prie to prisidėjo abi ekipos. Nė vieni nenorėjo nusileisti ir tapo akivaizdu, jog nugalėtojas paaiškės paskutinėmis minutėmis. Lyderystės ėmėsi iki tol tylėjęs Makai Ashtonas-Langfordas (109:106), bet tuomet tuo pačiu atsakė Rihardas Lomažas surengė 7 taškų atkarpą per mažiau nei 100 sekundžių ir arčiau pergalės atsidūrė pajūrio klubas. Kiek vėliau „Neptūno“ pergalę įtvirtino D.Tarolio baudų metimai.
„Neptūnas“: Harrisonas Cleary 16, Zane'as Watermanas (6 atk. kam.) ir Arnas Velička (14 rez. perd., 4 per. kam.) ir Donatas Tarolis (6 atk. kam.) po 15, Rihardas Lomažas 14 (4 rez. perd.), Martynas Pacevičius 12, Arnas Beručka 11, Jamesas Karnikas 9, Mindaugas Girdžiūnas 7.
„Jonava“: Džiugas Slavinskas 19 (4 rez. perd.), Jalenas Henry 17 (3/4 tritaškių), Eimantas Stankevičius 15 (5 atk. kam., 6 rez. perd.), Adomas Sidarevičius 14, Hilmaras Henningssonas 13 (3/7 tritaškių), Benjaminas Krikke'as 12 (6/7 dvitaškių, 4 atk. kam.), Makai'us Ashtonas-Langfordas 10 (5 rez. perd.).
