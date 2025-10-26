Masiulis už „Žalgirio“ pergalę Gargžduose dėkojo apsukas pakėlusiam Francisco

Po rungtynių „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis pripažino, kad į rungtynes pažvelgė kaip į treniruotę ir tai nepalengvino pergalės siekimo, kaip ir būtinybė verstis be Nigelo Williamso-Gosso bei Maodo Lo.
Vokietis skausmus pajautė besirengiant rungtynėms, bet po mačo T.Masiulis atskleidė, kad nuo suolo jo nepakėlė apsidrausdamas ir M.Lo bus pasiruošęs žaisti Eurolygoje.
Laurus už triumfą specialistas kabino Sylvainui Francisco bei su komentatoriumi Roku Grajausku aiškinosi mįslingą Kajaus Mikalausko debiuto istoriją. Klausimų uždavinėtoją suklaidino tai, kad rungtynių metu LKL svetainėje nebuvo nurodyta gynėjo statistika mače prieš Utenos „Juventus“, o T.Masiulis klaidingai priskyrė jaunuolio debiutą kitam mačui su „Šiauliais“.
„Labiausiai džiugina pergalė, o šiaip žaidimas – norėjosi solidžiau trečią kėlinį sužaisti. Gal pradžioje pagalvojome, kad viskas bus lengva, bet tikrai „Gargždai“ žaidžia pagal savo galimybes gerą krepšinį. Čia nė vienai komandai nėra lengva, jie tau jau įrodė. Džiugina pergalė, bet žaidimas... Aišku, bandėme pasibandyti kelis dalykus, kuriuos norėsime daryti kituose mačuose, nes daug treniruočių neturime. Bandėme šias rungtynes išnaudoti kaip treniruotę“, – teigė strategas.
– Kas labiausiai suveikė ketvirtojo kėlinio atkarpoje, nulėmusioje rungtynių baigtį?
– Manau, kad Francisco įjungė kitą pavarą ir persvėrė rungtynes. Jei jis žaidžia tokiu greičiu... Norėjosi, kad taip pradėtų trečią kėlinį, kaip žaidė tris ar keturias paskutines minutes, bet aš suprantu jį. Nėra lengva čia visąlaik užsikurti, mes irgi žiūrime, rotuojame, skaičiuojame tas minutes. Viskas nuo įžaidėjų priklauso, jis tapo daug aštresnis, pradėjo greičiau žaisti ir varžovams buvo sunku.
– Po praėjusio mačo prieš Panevėžio „Lietkabelį“ minėjote, kad ne visi žaidėjai atėjo į rungtynes. Ar šiandien įspūdis yra kitoks?
– Mes žaidėme be dviejų savo įžaidėjų, turime persigrupuoti ir kažkiek prisitaikyti. Treneriams ir žaidėjams nėra taip lengva, Rubštavičius turėjo žaisti įžaidėjo pozicijoje. Taikomės prie tų situacijų, nes žinome, kokios svarbos rungtynės dabar mūsų laukia. Bandome kažkaip koreguoti, reguliuoti, pasiekti pergalę, kažką pasiimti iš šių rungtynių ir judėti toliau.
– Kajus Mikalauskas pasirodė starto penkete, kiek patenkintas esate jo įsiliejimu į komandą?
– Patenkintas, nes kaip ir minėjau anksčiau, prieš „Šiaulius“ jis neblogai sužaidė, davė mums poilsio. Toks jo vaidmuo, prieš ir po dvigubų savaičių duoti pailsėti mūsų įžaidėjams. Tuo labiau, kad mūsų įžaidėjai yra patyrę ir trejas rungtynes per savaitę jiems nėra lengva žaisti. Jį turėjome ir prieš sezoną, tikrai davė tai, ko iš įžaidėjo norime, esame patenkinti, kad jis yra pas mus. Reikia dirbti toliau, neužriesti nosies ir viskas bus gerai.
