Žalgirietis Wrightas: tikrai galėčiau laimėti 10 tūkst. JAV dolerių teniso turnyrą

Aukštaūgis savo istorija pasidalijo ir padavimo sugebėjimus pademonstravo pirmoje šio sezono „Žalgiris Insider“ dokumentikos serijoje, kai dar prieš sezoną vykusio „Gloria Cup“ turnyro Turkijoje metu teniso aikštelėje šnekučiavosi su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku.
„Mama norėjo, kad veikčiau kažką kitokio, o savo kaimynystėje turėjome teniso aikštynus. Tuomet vienas iš trenerių supažindino mane ir brolį su tenisu, tad taip ir pradėjome žaisti“, – pasakojo M.Wrightas.
Žalgirietis atskleidė, kad su tenisu turėjo prieštaringus santykius, tačiau vis tiek išgyrė šį sportą.
„Tai tikrai buvo meilės ir neapykantos ryšys. Bet šiaip buvo tiesiog smagu žaisti šį sportą – manau, kad visi turėtų išbandyti tenisą. Nepaisant to, kad didžiąją laiko dalį praleidi karštame ore, tai vis tiek yra puikus ir linksmas judėjimo būdas“, – su pasimėgavimu apie tenisą kalbėjo aukštaūgis.
M.Wrightas kalbėjo, kad nors ir nebuvo labai aukšto lygio teniso žaidėjas, gauti įgūdžiai jam padeda ir krepšinio aikštelėje, o po karjeros galbūt dar kartą į rankas paimtų raketę.
„Galbūt. Jaučiu, kad esu tikrai per senas. Galbūt po karjeros galėčiau žaisti kokioje nors iki 40-mečių lygoje, bet ir ten nedominuočiau – manau, kad su amžiumi tenise pradedi naudoti daugiau strategijos, tampi išmintingesnis. Augdamas pažinojau daug vyresnių teniso žaidėjų – buvo įspūdinga matyti, kaip ilgai jie žaidžia tenisą ir kokie protingi yra aikštyne“, – prisiminė M.Wrightas.
M.Wrightas šmaikštavo, kad teniso aikštyne tikrai įveiktų Dovydą Giedraitį, kuris taip pat mėgsta paimti raketę į rankas, ir pasakojo, kodėl visgi pasirinko krepšinį.
„Pasiilgau teniso, bet pasirinkau krepšinį, nes jį vidurinėje mokykloje žaidė mano tėtis – turime jo nuotrauką iš tų laikų savo namuose“, – atskleidė amerikietis.
Toliau demonstruodamas savo padavimo įgūdžius, M.Wrightas šmaikštavo, kad dar ir dabar laimėtų vieną-kitą turnyrą.
„Jei vėl pradėčiau žaisti tenisą, galėčiau nugalėti kokiame nors 1 tūkst. dolerių vertės turnyre. Galėčiau laimėti ir 5 tūkst. dolerių vertės varžybose, gal net 10 tūkst. dolerių. Čia jau tikriausiai būtų mano lubos. Tikrai galėčiau laimėti 10 tūkst. dolerių turnyrą – jaučiu, kad galėčiau“, – juokavo M.Wrightas.
Visą pokalbį su M.Wrightu, jo teniso sugebėjimus bei kitas įdomias sezono pasiruošimo ir jo pradžios istorijas bei užkulisius galite pamatyti pirmajame šio sezono „Žalgiris Insider“ dokumentikos epizode.
Video temos:
00:00 Kaip M.Wrightas pradėjo žaisti tenisą?
00:40 Ar M.Wrightas nebuvo per aukštas tenisui?
01:33 Ar teniso įgūdžiai padeda M.Wrightui krepšinio aikštelėje?
01:53 Kokio lygio teniso žaidėjas buvo M.Wrightas?
02:48 Kaip dabar atrodo M.Wrighto padavimo sugebėjimai?
04:25 Ar M.Wrightas kada nors norėtų dar grįžti į tenisą?
05:07 Ar M.Wrightas įveiktų D.Giedraitį?
05:59 Kodėl M.Wrightas pasirinko krepšinį?
06:18 Pirmieji M.Wrighto įspūdžiai apie „Žalgirio“ organizaciją;
07:00 M.Wrighto sezono tikslai;
07:20 Kokio ūgio M.Wrightas baigė žaisti tenisą?
07:51 Ką M.Wrightas galėtų laimėti, grįžęs į tenisą?
