Adomaičio komanda tęsia gerą atkarpą Japonijoje

Prie pergalės 22 taškus pridėjo Sebastianas Saizas (9 atk. kam.), 16 – Marcusas Fosteris, 10 – Kai‘us Toewsas (10 rez. perd.), 9 – Shuto Ando, 7 – Taiki Osakabe.
Pralaimėjusiems 17 taškų pelnė Charlesas Jacksonas (9 atk. kam.), 14 – Asato Ogawa, 8 – Satoru Maeta.
„Alvark“ tai ketvirta iš eilės pergalė vietos čempionate.
