TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Adomaičio komanda tęsia gerą atkarpą Japonijoje

2025-10-26 09:35 / šaltinis: krepsinis.net
Tokijo „Alvark“ (4/4) komanda, treniruojama Dainiaus Adomaičio, tęsia sėkmingą atkarpą Japonijoje ir svečiuose 94:73 (21:20, 14:22, 33:9, 26:22) nugalėjo Kioto „Hannaryz“ (2/6).

D.Adomaitis pasiekė pergalę

Prie pergalės 22 taškus pridėjo Sebastianas Saizas (9 atk. kam.), 16 – Marcusas Fosteris, 10 – Kai‘us Toewsas (10 rez. perd.), 9 – Shuto Ando, 7 – Taiki Osakabe.

Pralaimėjusiems 17 taškų pelnė Charlesas Jacksonas (9 atk. kam.), 14 – Asato Ogawa, 8 – Satoru Maeta.

„Alvark“ tai ketvirta iš eilės pergalė vietos čempionate.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

