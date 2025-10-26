Kalendorius
Kitas sportas

Darius Labanauskas užėmė antrą vietą PDC „Challenge“ sezone ir užsitikrino teisę žaisti elitiniuose turnyruose

2025-10-26 21:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 21:08

Vigane (Anglija) savaitgalį baigėsi PDC „Challenge“ smiginio turo sezonas. Paskutiniai turnyrai nesėkmingi buvo Dariui Labanauskui (PDC-92), bet tai jam nesutrukdė užbaigti sezono 2-oje bendros įskaitos vietoje.

Darius Labanauskas (Ian Stephen nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

Šeštadienį 21-ajame ir 22-ajame turnyruose lietuvis liko be pergalių. Sekmadienį 23-iajame turnyre D. Labanauskas laimėjo 3 mačus ir pasiekė aštuntfinalį, o 24-ajame turnyre su 2 pergalėmis nukeliavo iki šešioliktfinalio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sezoną lietuvis baigė uždirbęs 10 200 svarų sterlingų (11,68 tūkst. eurų) bei užėmęs 2-ą vietą bendroje įskaitoje. D. Labanauską aplenkė tik šveicaras Stefanas Bellmontas su 11,55 tūkst. svarų (13,22 tūkst. eurų) uždarbiu.

S. Bellmontas iškovojo kelialapį į „Grand Slam“ turnyrą ir kartu su D. Labanausku iškovojo PDC turo „kortas“. Tai lietuviui leis bent artimiausius 2 metus dalyvauti visuose „Players Championship“ sezono turnyruose, kur įprastai susirenka daugelis pajėgiausių pasaulio žaidėjų ir kur galima stipriai pagerinti savo poziciją pasaulio reitinge, o aukštas reitingas vėliau atveria duris į prestižinius turnyrus.

D. Labanauskas šiame sezone laimėjo 3 PDC „Challenge“ turnyrus. Lietuvis iki pat paskutinio savaitgalio buvo bendros įskaitos lyderis.

