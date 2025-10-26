Darius Labanauskas užėmė antrą vietą PDC „Challenge“ sezone ir užsitikrino teisę žaisti elitiniuose turnyruose

Šeštadienį 21-ajame ir 22-ajame turnyruose lietuvis liko be pergalių. Sekmadienį 23-iajame turnyre D. Labanauskas laimėjo 3 mačus ir pasiekė aštuntfinalį, o 24-ajame turnyre su 2 pergalėmis nukeliavo iki šešioliktfinalio.
Sezoną lietuvis baigė uždirbęs 10 200 svarų sterlingų (11,68 tūkst. eurų) bei užėmęs 2-ą vietą bendroje įskaitoje. D. Labanauską aplenkė tik šveicaras Stefanas Bellmontas su 11,55 tūkst. svarų (13,22 tūkst. eurų) uždarbiu.
S. Bellmontas iškovojo kelialapį į „Grand Slam“ turnyrą ir kartu su D. Labanausku iškovojo PDC turo „kortas“. Tai lietuviui leis bent artimiausius 2 metus dalyvauti visuose „Players Championship“ sezono turnyruose, kur įprastai susirenka daugelis pajėgiausių pasaulio žaidėjų ir kur galima stipriai pagerinti savo poziciją pasaulio reitinge, o aukštas reitingas vėliau atveria duris į prestižinius turnyrus.
🆕 Darius Labanauskas has secured his PDC Tour Card after finishing second on the PDC Challenge Tour Order of Merit behind Stefan Bellmont.— Tungsten Tales Darts (@Tungsten_Tales) October 26, 2025
The Lithuanian will also return to Alexandra Palace in December for the World Darts Championship having qualified via the PDC Nordic and… pic.twitter.com/e8opSKjklj
D. Labanauskas šiame sezone laimėjo 3 PDC „Challenge“ turnyrus. Lietuvis iki pat paskutinio savaitgalio buvo bendros įskaitos lyderis.
