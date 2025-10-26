Andrejus Drukarovas pradėjo pasaulio kalnų slidinėjimo taurės sezoną Austrijoje

Didžiajame slalome lietuvis pirmąjį nusileidimą baigė 52-as (1:02.20 min.). Iki 30-uko ir vietos antrame etape A. Drukarovui trūko 1.57 sek. Didžiajame slalome startavo 74 sportininkai, iš kurių 61 baigė pirmąjį nusileidimą.
Nugalėtoju tapo šveicaras Marco Odermattas, du kartus trasą įveikęs per 1 min. 56.03 sek. Jis buvo lyderis ir po pirmojo nusileidimo. 0.24 sek. atsiliko austras Marco Schwarzas, o 0.27 sek. – norvegas Atle Lie McGrathas.
Kitas pasaulio taurės etapas lapkričio 15-16 d. planuojamas Suomijoje.
