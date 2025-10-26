Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Andrejus Drukarovas pradėjo pasaulio kalnų slidinėjimo taurės sezoną Austrijoje

2025-10-26 18:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 18:18

Austrijoje šį savaitgalį prasidėjo pasaulio kalnų slidinėjimo taurės sezonas. Pirmajame etape dalyvavo ir olimpiadai besiruošiantis geriausias Lietuvos kalnų slidininkas Andrejus Drukarovas.

Andrejus Drukarovas | „Stop“ kadras

0

Didžiajame slalome lietuvis pirmąjį nusileidimą baigė 52-as (1:02.20 min.). Iki 30-uko ir vietos antrame etape A. Drukarovui trūko 1.57 sek. Didžiajame slalome startavo 74 sportininkai, iš kurių 61 baigė pirmąjį nusileidimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtoju tapo šveicaras Marco Odermattas, du kartus trasą įveikęs per 1 min. 56.03 sek. Jis buvo lyderis ir po pirmojo nusileidimo. 0.24 sek. atsiliko austras Marco Schwarzas, o 0.27 sek. – norvegas Atle Lie McGrathas.

Kitas pasaulio taurės etapas lapkričio 15-16 d. planuojamas Suomijoje.

