TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Visiškas farsas: Vladimiro Putino gerbėja laimėjo pasaulio gimnastikos čempionatą

2025-10-26 15:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 15:03

Indonezijoje baigėsi pasaulio sportinės gimnastikos čempionatas, kuriame net 3 medalius laimėjo Angelina Melnikova. „Neutralioji atletė“ triumfavo daugiakovėje bei atraminiuose šuoliuose, o pratimuose ant įvairiaaukščių lygiagrečių buvo antra.

Angelina Melnikova | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Indonezijoje baigėsi pasaulio sportinės gimnastikos čempionatas, kuriame net 3 medalius laimėjo Angelina Melnikova. „Neutralioji atletė“ triumfavo daugiakovėje bei atraminiuose šuoliuose, o pratimuose ant įvairiaaukščių lygiagrečių buvo antra.

1

Teoriškai šiame pasaulio čempionate galėjo startuoti tik tie okupantų šalies atstovai, kurie atitinka neutralumo kriterijų, bet A. Melnikovos atveju sporto funkcionieriai tiesiog užmerkė akis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainos olimpinis komitetas, išgirdęs apie norą leisti A. Melnikovai startuoti tarptautinėse varžybose, pateikė skundą. Ukrainiečiai išdėstė visus faktus apie tai, kodėl rusė tikrai nėra neutrali atletė, bet kažkodėl jai vis tiek buvo leista dalyvauti varžybose.

2022 m., nepraėjus nė 3 mėnesiams po rusų plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, A. Melnikova lankėsi Rusijos „Pergalės dienos“ parade, pozavo nuotraukai demonstruodama „Z“ simbolį ir dėkojo Rusijos karo veteranams.

Socialiniuose tinkluose A. Melnikovos veikla irgi niekam neturėjo palikti abejonių. Ji prašė aukoti pinigus gimnastei, kurios tėvas žuvo „specialiosios karinės operacijos“ metu, taip pat pamėgo ne vieną įrašą, kuriame buvo reiškiamas palaikymas karo veiksmams Ukrainoje.

Šių metų balandį A. Melnikova su „Vieningosios Rusijos“ partija dalyvavo rinkimuose Voroneže, bet po kiek laiko atsiėmė kandidatūrą, pareikšdama, kad sportą jai per sunku suderinti su politika.

Nieko nuostabaus, kad Vladimiras Putinas pasveikino A. Melnikovą iš karto po to, kai ši laimėjo pasaulio čempionatą.

