Teoriškai šiame pasaulio čempionate galėjo startuoti tik tie okupantų šalies atstovai, kurie atitinka neutralumo kriterijų, bet A. Melnikovos atveju sporto funkcionieriai tiesiog užmerkė akis.
Ukrainos olimpinis komitetas, išgirdęs apie norą leisti A. Melnikovai startuoti tarptautinėse varžybose, pateikė skundą. Ukrainiečiai išdėstė visus faktus apie tai, kodėl rusė tikrai nėra neutrali atletė, bet kažkodėl jai vis tiek buvo leista dalyvauti varžybose.
2022 m., nepraėjus nė 3 mėnesiams po rusų plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, A. Melnikova lankėsi Rusijos „Pergalės dienos“ parade, pozavo nuotraukai demonstruodama „Z“ simbolį ir dėkojo Rusijos karo veteranams.
the supporter of war and genocide became a world champion!— Danzo.🩻 (@danzo_fs) October 23, 2025
What a shame for @gymnastics https://t.co/ONiRzwyr8e pic.twitter.com/nQVG6vOyYI
Socialiniuose tinkluose A. Melnikovos veikla irgi niekam neturėjo palikti abejonių. Ji prašė aukoti pinigus gimnastei, kurios tėvas žuvo „specialiosios karinės operacijos“ metu, taip pat pamėgo ne vieną įrašą, kuriame buvo reiškiamas palaikymas karo veiksmams Ukrainoje.
Angelina Melnikova just won the world championship in artistic gymnastics.— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 23, 2025
She shared on their Instagram stories a post about fundraising for a member of the Russian national gymnastics team Kravchenko, whose father "died in the Special Military Operation" in Ukraine. pic.twitter.com/7q1p5Oj5Me
Šių metų balandį A. Melnikova su „Vieningosios Rusijos“ partija dalyvavo rinkimuose Voroneže, bet po kiek laiko atsiėmė kandidatūrą, pareikšdama, kad sportą jai per sunku suderinti su politika.
Nieko nuostabaus, kad Vladimiras Putinas pasveikino A. Melnikovą iš karto po to, kai ši laimėjo pasaulio čempionatą.
