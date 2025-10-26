Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Veronika Lucko iškovojo sidabro medalį „Gordion Cup“ dailiojo čiuožimo varžybose Turkijoje

2025-10-26 14:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 14:15

Turkijoje šeštadienį baigėsi „Gordion Cup“ dailiojo čiuožimo varžybos, kuriose sidabrą laimėjo Veronika Lucko.

Veronika Lucko | „Stop“ kadras

Turkijoje šeštadienį baigėsi „Gordion Cup“ dailiojo čiuožimo varžybos, kuriose sidabrą laimėjo Veronika Lucko.

0

Greitai 15-ą gimtadienį minėsianti Lietuvos čiuožėja jaunimo kategorijoje surinko 133,32 balo. Trumpojoje programoje V. Lucko buvo antra (51,19), o laisvojoje – trečia (82,13).

Lietuvę aplenkė tik turkė Leyla Cetin, geriausiai atlikusi abi programas ir surinkusi 153,65 balo. Trečia buvo dar viena vietinė čiuožėja Bella Aydin (127,37).

Iš viso merginų varžybose dalyvavo 9 čiuožėjos.

