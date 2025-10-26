Veronika Lucko iškovojo sidabro medalį „Gordion Cup“ dailiojo čiuožimo varžybose Turkijoje

Greitai 15-ą gimtadienį minėsianti Lietuvos čiuožėja jaunimo kategorijoje surinko 133,32 balo. Trumpojoje programoje V. Lucko buvo antra (51,19), o laisvojoje – trečia (82,13).
2025 Gordion Cup Junior Women’s Final Results 🇹🇷— Junior Skaters Archive (@jrskating) October 25, 2025
🥇Leyla Cetin 153.65 🇹🇷
🥈Veronika Lucko 133.32 🇱🇹
🥉Bella Aydin 127.37 🇹🇷
Congratulations to Veronika Lucko🇱🇹 and Deniz Tarim🇹🇷 for earning their junior worlds technical minimums! pic.twitter.com/y2NmmOOtAR
Lietuvę aplenkė tik turkė Leyla Cetin, geriausiai atlikusi abi programas ir surinkusi 153,65 balo. Trečia buvo dar viena vietinė čiuožėja Bella Aydin (127,37).
Iš viso merginų varžybose dalyvavo 9 čiuožėjos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!