M.Kačinas laimėjo lietuvių akistatą Lenkijoje

Sopoto „Trefl“ (4/0) su Mindaugu Kačinu namie nugalėjo Valbžycho „Gornik Zamek“ (3/1) su Tauru Jogėla – 84:77 (19:15, 20:14, 19:19, 26:29).
Skirtumas tarp komandų augo pamažu, bet trečiajame kėlinyje perkopė 20 taškų ribą (52:31). Finišo tiesiojoje „Trefl“ pranašumas buvo sumenkęs iki vienženklio (78:69), bet mačo baigtis jau nepakito.
M.Kačinas nugalėtojams per 26 minutes surinko 9 taškus (3/3 dvitaškių, 1/4 tritaškių), 4 atkovotus ir perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 pražangas bei 13 naudingumo balų.
19 taškų Sopoto klubui surinko Paulas Scruggsas (3/7 tritaškių), 17 – Jakubas Schenkas (3/9 tritaškių, 5 rez. perd.), 15 – Kasperas Suurorgas (3/10 tritaškių), 11 – Mikolajus Witlinskis (6 atk. kam.).
T.Jogėlai metimai nekrito – 21 minutė, 2 taškai (1/4 dvitaškių, 0/4 tritaškių), 5 atkovoti ir 2 perimti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, pražanga bei 6 naudingumo balai.
Valbžycho ekipai 20 taškų atnešė Lovellas Cabbilas (2/7 tritaškių, 5 rez. perd.), 14 – Ikeonas Smithas (0/4 tritaškių, 6 rez. perd.), po 10 – Elijah Pembertonas (10/13 baud. met.) ir Maciejus Bojanowskis.
„Trefl“ kitą mačą sužais FIBA Europos taurėje, namie priimdamas Talino „Kalev/Cramo“, o tik vietiniame fronte žaidžiantys „Gornik Zamek“ lankys autsaiderius Krosno „Krosno“ (0/4).
