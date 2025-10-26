Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Kačinas laimėjo lietuvių akistatą Lenkijoje

2025-10-26 18:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 18:02

Lenkijos pirmenybėse susitiko dvi iki šiol neklupusios ir lietuvių atstovaujamos ekipos.

M.Kačinas neklumpa Lenkijos pirmenybėse

Lenkijos pirmenybėse susitiko dvi iki šiol neklupusios ir lietuvių atstovaujamos ekipos.

REKLAMA
0

Sopoto „Trefl“ (4/0) su Mindaugu Kačinu namie nugalėjo Valbžycho „Gornik Zamek“ (3/1) su Tauru Jogėla 84:77 (19:15, 20:14, 19:19, 26:29).

Skirtumas tarp komandų augo pamažu, bet trečiajame kėlinyje perkopė 20 taškų ribą (52:31). Finišo tiesiojoje „Trefl“ pranašumas buvo sumenkęs iki vienženklio (78:69), bet mačo baigtis jau nepakito.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Kačinas nugalėtojams per 26 minutes surinko 9 taškus (3/3 dvitaškių, 1/4 tritaškių), 4 atkovotus ir perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 pražangas bei 13 naudingumo balų.

REKLAMA
REKLAMA

19 taškų Sopoto klubui surinko Paulas Scruggsas (3/7 tritaškių), 17 – Jakubas Schenkas (3/9 tritaškių, 5 rez. perd.), 15 – Kasperas Suurorgas (3/10 tritaškių), 11 – Mikolajus Witlinskis (6 atk. kam.).

REKLAMA

T.Jogėlai metimai nekrito – 21 minutė, 2 taškai (1/4 dvitaškių, 0/4 tritaškių), 5 atkovoti ir 2 perimti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, pražanga bei 6 naudingumo balai.

Valbžycho ekipai 20 taškų atnešė Lovellas Cabbilas (2/7 tritaškių, 5 rez. perd.), 14 – Ikeonas Smithas (0/4 tritaškių, 6 rez. perd.), po 10 – Elijah Pembertonas (10/13 baud. met.) ir Maciejus Bojanowskis.

„Trefl“ kitą mačą sužais FIBA Europos taurėje, namie priimdamas Talino „Kalev/Cramo“, o tik vietiniame fronte žaidžiantys „Gornik Zamek“ lankys autsaiderius Krosno „Krosno“ (0/4).

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Kačinas solidžiai startavo tarptautiniame fronte
M.Kačinas svariai prisidėjo prie įspūdingos „Trefl“ pergalės FIBA Europos taurėje
M.Kačinas buvo tarp lyderių
M.Kačinas sezoną Lenkijoje pradėjo pergale prieš „Neptūno“ skriaudikus (3)
M.Kačinas buvo ryškus ir kovos dėl titulo
M.Kačinas į finalą žengė dviženkliu rezultatyvumu (3)
T.Jogėla pusfinalyje nesužibėjo
Taiklumo stokojęs T.Jogėla neįveikė Supertaurės pusfinalio (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų