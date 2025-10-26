Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

FIS užvėrė duris į olimpiadą rusų ir baltarusių slidininkams: Nepriajeva apsiverkė

2025-10-26 15:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 15:17

Tarptautinė slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacija (FIS) nusprendė pratęsti draudimą dalyvauti tarptautinėse varžybose rusų ir baltarusių sportininkams. Okupantų atstovai tokiu būdu prarado galimybę startuoti ir olimpinėje atrankoje.

Darija Nepriajeva | Instagram.com nuotr

Tarptautinė slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacija (FIS) nusprendė pratęsti draudimą dalyvauti tarptautinėse varžybose rusų ir baltarusių sportininkams. Okupantų atstovai tokiu būdu prarado galimybę startuoti ir olimpinėje atrankoje.

REKLAMA
1

Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) yra pateikęs rekomendaciją leisti startuoti neutraliems rusų ir baltarusių sportininkams olimpinėje atrankoje, tačiau galutinis sprendimas yra paliktas kiekvienos sporto šakos federacijai. FIS nusprendė, kad ji nenori matyti ir neutralių atletų olimpiadoje, tuo labiau, kad šis statusas ne vienoje sporto šakoje baigia prarasti savo esmę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusija šį sprendimą greitai pasmerkė, pavadino jį „diskriminaciniu“ ir pareiškė, kad ieškos būdų užtikrinti, kad sportininkai nebūtų baudžiami dėl „politinių aplinkybių“.

REKLAMA

Rusijos slidininkė Darija Nepriajeva, išgirdusi FIS sprendimą, patalpino vaizdo įrašą, kuriame liejo ašaras.

„Ne šiemet“, – rašė D. Nepriajeva, dar pridėjusi sudaužytos širdies jaustuką.

Ukrainiečiai jau išsiaiškino, kad D. Nepriajeva 2022 m. lankėsi aneksuotame Kryme.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų