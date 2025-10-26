FIS užvėrė duris į olimpiadą rusų ir baltarusių slidininkams: Nepriajeva apsiverkė

Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) yra pateikęs rekomendaciją leisti startuoti neutraliems rusų ir baltarusių sportininkams olimpinėje atrankoje, tačiau galutinis sprendimas yra paliktas kiekvienos sporto šakos federacijai. FIS nusprendė, kad ji nenori matyti ir neutralių atletų olimpiadoje, tuo labiau, kad šis statusas ne vienoje sporto šakoje baigia prarasti savo esmę.
russia must be isolated from the civilized world.
Terrorists should have no place in sports arenas.
Great decision by FIS Council 👏🏼 https://t.co/d9h4KrQPUBREKLAMAREKLAMA— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) October 21, 2025
Rusija šį sprendimą greitai pasmerkė, pavadino jį „diskriminaciniu“ ir pareiškė, kad ieškos būdų užtikrinti, kad sportininkai nebūtų baudžiami dėl „politinių aplinkybių“.
Rusijos slidininkė Darija Nepriajeva, išgirdusi FIS sprendimą, patalpino vaizdo įrašą, kuriame liejo ašaras.
„Ne šiemet“, – rašė D. Nepriajeva, dar pridėjusi sudaužytos širdies jaustuką.
Russian skier Dariya Nepryaeva breaks down in tears after being denied entry to the Olympics.— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 22, 2025
In 2022, Nepryaeva illegally visited annexed Crimea. pic.twitter.com/abVXQc8PE9
Ukrainiečiai jau išsiaiškino, kad D. Nepriajeva 2022 m. lankėsi aneksuotame Kryme.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!