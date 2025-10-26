Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Gebenas prie „Basquet“ pirmosios pergalės Ispanijos lygoje prisidėjo kukliai

2025-10-26 15:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 15:12

Ispanijos lygoje pergalę pasiekė Žironos „Basquet“ (1/3) komanda su Mindaugu Sušinsku ir Martinu Gebenu, kuri namie 85:81 (23:23, 24:20, 17:16, 21:22) nugalėjo Las Palmo „Gran Canaria“ (1/3).

M.Gebenas pelnė 3 taškus

M.Sušinskas dėl čiurnos traumos nežaidė, o M.Gebenas per 19 minučių pelnė 3 taškus (0/1 dvit., 0/2 trit., 3/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, kartą klydo, provokavo 3 pražangas, 2 kartus prasižengė ir rinko 4 naudingumo balus.

0

M.Sušinskas dėl čiurnos traumos nežaidė, o M.Gebenas per 19 minučių pelnė 3 taškus (0/1 dvit., 0/2 trit., 3/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, kartą klydo, provokavo 3 pražangas, 2 kartus prasižengė ir rinko 4 naudingumo balus.

„Basquet“ 14 taškų pridėjo Otisas Livingstonas, po 13 – Pepas Busquetsas ir Markas Hughesas. Las Palmo ekipai 19 taškų pelnė Andrew Albicy, 16 – Isaiah Wongas.

