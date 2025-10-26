Gebenas prie „Basquet“ pirmosios pergalės Ispanijos lygoje prisidėjo kukliai

M.Sušinskas dėl čiurnos traumos nežaidė, o M.Gebenas per 19 minučių pelnė 3 taškus (0/1 dvit., 0/2 trit., 3/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, kartą klydo, provokavo 3 pražangas, 2 kartus prasižengė ir rinko 4 naudingumo balus.
„Basquet“ 14 taškų pridėjo Otisas Livingstonas, po 13 – Pepas Busquetsas ir Markas Hughesas. Las Palmo ekipai 19 taškų pelnė Andrew Albicy, 16 – Isaiah Wongas.
