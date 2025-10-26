Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Juventus“ svečiuose krito prieš „Lazio“

2025-10-26 23:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 23:41

Turino „Juventus" klubasItalijos „Serie A" lygos išvykos rungtynėse 0:1 nusileido Romos „Lazio" futbolininkams.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Turino „Juventus“ klubasItalijos „Serie A“ lygos išvykos rungtynėse 0:1 nusileido Romos „Lazio“ futbolininkams.

0

Toma Basičius rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Lazio“ ekipą į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis. 

Francisco Conceicao sužaidus valandą krito baudos aikštelėje. Teisėjas VAR peržiūros metu neleistino veiksmo neįžvelgė ir vienuolikos metrų baudinio neskyrė.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

T. Basičiaus tikslus smūgis (8.35 min.) yra greičiausias „Lazio“ pelnytas įvartis prieš „Juventus“ klubą „Serie A“ lygoje nuo Giuseppe Favalli 1996 m. kovo mėn.

„Juventus“ po 8 sužaistų rungtynių turi surinkęs 12 taškų ir rikiuojasi aštuntoje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Lazio“ su 11 taškų žengia dešimtas.

