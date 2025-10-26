Blankų O.Olisevičiaus pasirodymą nutraukė pražangos

Lietuvio atstovaujami Trevizo „Nutribullet“ (0/4) išvykoje 79:96 (30:28, 12:26, 15:19, 22:23) nusileido Kremonos „Vanoli“ (3/1).
O.Olisevičius per 20 minučių surinko 6 taškus (1/2 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 6 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, 5 pražangas bei 2 naudingumo balus.
20 taškų Trevizo klubui surinko Davidas Torresani (4/8 tritaškių), 16 – DeShawnas Stephensas (8/8 dvitaškių, 7 atk. kam.), 14 – Joe Raglandas (6 atk. kam., 7 rez. perd., 6 klaidos).
Nugalėtojams 18 taškų sumetė Aljami Durhamas (3/5 tritaškių), 16 – Ousmane’as N’Diaye (9 atk. kam.), 15 – Paytonas Willisas (5 rez. perd.), po 13 – Tajionas Jonesas ir Davide’as Casarinas (5 rez. perd.), 10 – Christianas Burnsas.
Italijoje sėkmės trūksta lietuvių komandoms – po keturių turų be pergalių lieka tik Udinės „Apu“ su Eimantu Bendžiumi, Sasario „Dinamo“ su Lauryno Beliausku ir „Nutribullet“ su O.Olisevičiumi.
Trevizo klubas atsidaryti po savaitės sieks namų mače prieš Triesto „Pallacanestro“ (2/2).
