Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Blankų O.Olisevičiaus pasirodymą nutraukė pražangos

2025-10-26 23:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 23:36

Italijos pirmenybėse pergalės skonio neragavęs lieka Osvaldas Olisevičius.

O.Olisevičiaus rungtynės nesusiklostė

Italijos pirmenybėse pergalės skonio neragavęs lieka Osvaldas Olisevičius.

REKLAMA
0

Lietuvio atstovaujami Trevizo „Nutribullet“ (0/4) išvykoje 79:96 (30:28, 12:26, 15:19, 22:23) nusileido Kremonos „Vanoli“ (3/1).

O.Olisevičius per 20 minučių surinko 6 taškus (1/2 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 6 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, 5 pražangas bei 2 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

20 taškų Trevizo klubui surinko Davidas Torresani (4/8 tritaškių), 16 – DeShawnas Stephensas (8/8 dvitaškių, 7 atk. kam.), 14 – Joe Raglandas (6 atk. kam., 7 rez. perd., 6 klaidos).

REKLAMA
REKLAMA

Nugalėtojams 18 taškų sumetė Aljami Durhamas (3/5 tritaškių), 16 – Ousmane’as N’Diaye (9 atk. kam.), 15 – Paytonas Willisas (5 rez. perd.), po 13 – Tajionas Jonesas ir Davide’as Casarinas (5 rez. perd.), 10 – Christianas Burnsas.

Italijoje sėkmės trūksta lietuvių komandoms – po keturių turų be pergalių lieka tik Udinės „Apu“ su Eimantu Bendžiumi, Sasario „Dinamo“ su Lauryno Beliausku ir „Nutribullet“ su O.Olisevičiumi.

Trevizo klubas atsidaryti po savaitės sieks namų mače prieš Triesto „Pallacanestro“ (2/2).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
O.Olisevičius gausiai rinko taškus
O.Olisevičius žibėjo, tačiau Treviso klubas Italijoje patyrė antrą nesėkmę

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų