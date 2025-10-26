Wembanyama vėl žiba – įspūdingas pasirodymas po Popovičiaus pagerbimo

Teksaso ekipa savo žygį pratęsė namie 118:107 (31:24, 38:24, 19:33, 30:26) nugalėdama Bruklino „Nets“ (0/3).
Prieš rungtynes arenoje susirinkę gerbėjai palubėse pastebėjo plakatą su užrašu „Pop 1390“. Jis skirtas nuo 1996-ųjų komandą treniravusiam Greggui Popovičiui ir daugiau nei tūkstančiui jo su klubu iškovotų pergalių.
Plakatas atsidūrė šalia klubo legendų marškinėlių, bet tai buvo įgyvendinta be ceremonijų – strategas nepanoro tokio dėmesio, o gerbėjams padėkojo pranešimu „San Antonio Express-News“.
„Spurs“ rungtynes pradėjo sklandžiai ir dar iki ilgosios pertraukos atsiplėšė 69:48. Likus pustrečios minutės ši persvara ištirpo iki trijų taškų (110:107), bet Victoras Wembanyama ir jo talkininkai įtvirtino pergalę finišuodami spurtu 8:0.
Prancūzas pratęsė fantastišką sezono startą statistikos protokole nepalikdamas nė vieno nulio – 36 minutės, 31 taškas (6/15 dvitaškių, 3/6 tritaškių, 10/15 baudų metimų), 14 atkovotų, 3 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 6 blokai bei 3 pražangos.
Universaliai pasirodė ir nuo suolo pakilęs antrasis šaukimas Dylanas Harperis, prie 20 taškų (8/11 dvitaškių, 4/4 baudų metimų) pridėjęs 6 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius bei 8 rezultatyvius perdavimus.
„Spurs“ tritaškius metė 44 procentų taiklumu (12/27), o kovą dėl kamuolių laimėjo 45:34. Vieninteliu bent vieną metimą blokavusiu mačo žaidėju tapo V.Wembanyama, bet jis tai padarė net šešis kartus.
Savo žvaigždę rado ir „Nets“ – Camas Thomasas per 32 minutes pelnė 40 taškų (6/13 dvitaškių, 5/12 tritaškių, 13/13 baudų metimų), atkovojo 2 kamuolius ir 3 kartus suklydo.
Bruklino klubas išvykų turą pratęs Hjustone, „Spurs“ namie priims Toronto „Raptors“ (1/1).
„Nets“: Camas Thomasas 40 (5/12 tritaškių), Michaelas Porteris 16 (6 atk. kam., 4 rez. perd., 3/8 tritaškių), Nicas Claxtonas 10 (5 atk. kam.), Jalenas Wilsonas 9 (3/4 tritaškių), Terance’as Mannas (6 atk. kam.) ir Noah Clowney (2/7 tritaškių) po 7.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 31 (14 atk. kam., 6 blokai), Dylanas Harperis 20 (6 atk. kam., 8 rez. perd., 8/11 dvitaškių), Keldonas Johnsonas 19 (7 atk. kam.), Devinas Vassellas 16 (4/6 tritaškių), Stephonas Castle (6 atk. kam., 5 klaidos) ir Julianas Champagnie (6 atk. kam., 3/4 tritaškių) po 13.
