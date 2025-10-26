Norrisas tapo „Formulės 1“ čempionato lyderiu, Leclercą nuo Verstappeno išgelbėjo Sainzo nelaimė

Lenktynių starte veiksmo netrūko. Iš „pole“ pozicijos startavusį britą Lando Norrisą („McLaren“) atakavo iš karto 3 pilotai. Monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“) bei olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) išvažiavo už trasos ribų. Netrukus Ch. Leclercas atidavė pirmą vietą L. Norrisui, M. Verstappenas užleido britui Lewisui Hamiltonui („Ferrari“) trečią poziciją. Australas Oscaras Piastri („McLaren“) startavo prastai ir iš 7-os vietos nukrito į 9-ą.
6-ajame rate M. Verstappenas atakavo L. Hamiltoną. Abu pilotai pasivažinėjo už trasos ribų, o tuo pasinaudojo britas Oliveris Bearmanas („Haas“), sugebėjęs aplenkti M. Verstappeną. Visgi, L. Hamiltonas sausas iš balos irgi neišlipo. Teisėjai nustatė, kad britas, išvažiuodamas iš trasos, neleistinu būdu įgijo pranašumą. Už tai L. Hamiltonui skirta net 10 baudos sekundžių.
Šiuo chaosu pasinaudojo L. Norrisas su Ch. Leclercu, gerokai atitrūkę nuo likusių persekiotojų. Tuo tarpu O. Piastri po truputį ėmė skintis kelią į priekį.
L. Hamiltonas po kiek laiko boksuose atliko skirtą baudą ir atsisveikino su viltimis kovoti dėl vietos ant podiumo. Po antro sustojimo britas važiavo 8-as už italo Kimi Antonelli („Mercedes“). O. Piastri tuo metu buvo 6-as.
L. Norriso persvara lenktynių pabaigoje taip išaugo, kad jis būtų galėjęs atlikti net ir „nemokamą“ sustojimą ir vis tiek grįžęs į trasą prieš Ch. Leclercą.
M. Verstappenas, skirtingai nei L. Norrisas ir Ch. Leclercas, startavo su vidutinio kietumo padangomis, o ne minkštomis. Antrajai lenktynių daliai olandas gavo minkštas padangas, susitvarkė su O. Bearmanu, pakilo į 3-ią vietą ir ėmė vytis Ch. Leclercą, kuris po sustojimo gavo vidutinio kietumo padangas.
Likus 11 ratų O. Piastri aplenkė G. Russellą ir pakilo į 5-ą poziciją. Iš karto po to „Mercedes“ liepė G. Russellui atiduoti vietą K. Antonelli. Kiek anksčiau K. Antonelli buvo praleidęs G. Russellą, kad šis pabandytų atakuoti O. Bearmaną, bet tas planas nepasiteisino, tad vėliau G. Russellas turėjo grąžinti „skolą“.
Likus 5 ratams užvirė kova dėl antros vietos tarp Ch. Leclerco ir M. Verstappeno bei dėl ketvirtos pozicijos tarp O. Bearmano ir O. Piastri.
Dienos nelaimėliu tapo ispanas Carlosas Sainzas. Ispanas, veikiausiai dėl problemų su bolidu, du kartus viršijo greitį boksuose. Už pirmą nusižengimą ispanas gavo 5 baudos sek., o už antrą turėjo pravažiuoti pro techninio aptarnavimo juostą. Tai sudaužė visas C. Sainzo viltis kovoti dėl taškų. Likus vos porai ratų C. Sainzas sustojo ir buvo paskelbta virtualaus saugos automobilio fazė. Tai išgelbėjo Ch. Leclercą kovoje su M. Verstappenu, taip pat padėjo O. Bearmanui apsiginti nuo O. Piastri.
Anksti šios lenktynės baigėsi Liamui Lawsonui („Racing Bulls“), kuris vos išvengė keisto incidento, kai prieš pat jo nosį prabėgo trasos maršalai. Lenktynių nebaigė ir ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“), kuriam dar lenktynių pradžioje buvo pažeistas priekinis sparnas.
Meksiko miesto GP lenktynių rezultatai:
L. Norrisas su 357 taškais tapo naujuoju pilotų įskaitos lyderiu, vos 1 tšk. aplenkdamas O. Piastri (356). Kovą dėl titulo dar tęsia ir M. Verstappenas (321). Konstruktorių įskaitoje „Ferrari“ (356) kovoje dėl antros vietos aplenkė „Mercedes“ (355), šansų nepraranda ir „Red Bull“ (346). Pirmą vietą jau anksčiau užsitikrino „McLaren“ (713).
Dabar „Formulės 1“ karavanas kelsis į legendinę „Interlagos“ trasą San Paule, kur lapkričio 7-9 d. vyks Brazilijos GP etapas. Ten sirgaliai išvys ir sprinto kvalifikaciją bei sprinto lenktynes. Visą veiksmą iš San Paulo tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!