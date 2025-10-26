Kalendorius
LKL

„Lietkabelio“ legionierius pasidalino situacija po operacijos: gerokai blogiau nei tikėtasi

2025-10-26 22:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 22:21



T.Drechselas buvo operuotas

Panevėžio „Lietkabelio“ legionierius Trey’us Drechselas savo įprastame vaizdo tinklaraštyje pasidalijo, kaip jaučiasi po atliktos kojos operacijos.

0

Jis atskleidė, kad operacija buvo rimtesnė, nei manyta. Atrodė, kad kelį užteks pravalyti, kas išvestų iš rikiuotės jį dviem mėnesiams, vis tik pasirodė, kad intervencija turi būti rimtesnė. Legionierius nežais pusę metų.

T.Drechselui susiūtas meniskas, taip pat intervencija atlikta pažeistai kremzlei.

„Gydytojas sakė: nežinau, kaip tu žaidei. Meniskas buvo įplyšęs trijose vietose“, – pasakojo legionierius.

