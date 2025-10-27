Powello vedami „Heat“ sustabdė pergalingą „Knicks“ žygį

Floridos ekipa namie 115:107 (24:27, 33:27, 31:27, 27:26) nugalėjo Niujorko „Knicks“ (2/1).
Komandos ilgai demonstravo lygų žaidimą, bet trečiojo kėlinio pabaigoje „Heat“ atsiplėšė spurtu 11:0 (93:81). Pratęsus gerą atkarpą pavyko susikurti 18 taškų persvarą (105:87), kurios užteko iki finalinės sirenos.
K.Jakučioniui debiutuoti ir toliau neleidžia kirkšnies trauma. Gynėjų linijoje Majamio klubui trūksta ir po čiurnos operacijos sveikstančio Tylerio Herro bei lažybų skandale areštuoto Terry Roziero.
Visas spragas užpildė solidžiai pasirodęs Normanas Powellas – 32 minutės, 29 taškai (4/9 dvitaškių, 3/6 tritaškių, 12/12 baudų metimų), 7 atkovoti, 3 perimti ir prarastas kamuolys, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 3 pražangos.
Abi komandos suklydo po 16 kartų, bet „Heat“ tai išnaudojo sėkmingiau, taškais greitose atakose varžovus pranokdami 31:10. Daugiau nei tritaškį per minutę išmetę „Knicks“ stokojo tikslumo (15/54, 28 procentai).
Jalenas Brunsonas per 35 minutes pelnė 37 taškus (9/15 dvitaškių, 5/11 tritaškių, 4/4 baudų metimų), atkovojo 5, perėmė 3 ir prarado 3 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus bei 3 kartus prasižengė.
„Knicks“ grįžti į pergalingą kelią sieks Milvokyje, „Heat“ namie priims Šarlotės „Hornets“ (2/1).
„Knicks“: Jalenas Brunsonas 37 (5 atk. kam., 7 rez. perd., 5/11 tritaškių, 3 per. kam.), Mikalas Bridgesas 20 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), Karlas-Anthony Townsas 15 (18 atk. kam., 2/8 tritaškių), O.G.Anunoby 14 (6 atk. kam., 4/12 tritaškių), Jordanas Clarksonas 8 (0/4 tritaškių).
„Heat“: Normanas Powellas 29 (7 atk. kam., 12/12 baud. met.), Bamas Adebayo 19 (13 atk. kam., 6 klaidos, 1/5 tritaškių), Jaime Jaquezas 17 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), Simone Fontecchio 14 (4 atk. kam.), Davionas Mitchellas (6 rez. perd.) ir Andrew Wigginsas (5 atk. kam.) po 9.
