TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Ballo trigubas dublis nušlavė „Wizards“

2025-10-27 08:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-27 08:44

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) sėkminga sezono pradžia didžiuotis gali Šarlotės „Hornets“ (2/1).

L.Ballas buvo sunkiai sulaikomas (Scanpix nuotr.)

0

„Širšės“ išvykoje 139:113 (31:30, 20:32, 44:26, 44:25) pranoko Vašingtono „Wizards“ (1/2).

Šarlotės klubas pralaimėjo pirmąją mačo pusę (51:62), bet antrojoje puolė nesustabdomai. 88 taškus po ilgosios pertraukos pelnę svečiai dviženklį deficitą pavertė triuškinančia pergale.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trigubu dubliu į pergalę vedė Lamelo Ballas – 35 minutės, 38 taškai (8/13 dvitaškių, 5/12 tritaškių, 7/7 baudų metimų), 13 atkovotų, 3 perimti ir 4 prarasti kamuoliai, 13 rezultatyvių perdavimų bei 3 pražangos.

Lietuvoje gerai atsimenamo gynėjo atkarpą „Hornets“ laimėjo 32 taškų skirtumu. Jam tai buvo vienuoliktasis karjeros trigubas dublis.

Kartų kartą išgyvenančių „Wizards“ gretose išsiskyrė veteranas C.J.McCollumas – 30 minučių, 24 taškai (4/9 dvitaškių, 4/11 tritaškių, 4/6 baudų metimų), 6 atkovoti ir prarastas kamuolys, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.

Vašingtono klubas kovą dėl kamuolių pralaimėjo 40:52, suklydo 15 kartų, o tritaškius varžovams leido mesti 40 procentų taiklumu (15/38).

Namie liekantys „Wizards“ priims svečius iš Filadelfijos, „Hornets“ lankysis Majamyje.

„Hornets“: LaMelo Ballas 38 (13 atk. kam., 13 rez. perd., 5/12 tritaškių), Milesas Bridgesas 22 (1/7 tritaškių), Collinas Sextonas (7/9 dvitaškių) ir Konas Knueppelas (5/9 tritaškių, 6 atk. kam.) po 20, Sionas Jamesas 13 (3/4 tritaškių), Moussa Diabate 12 (10 atk. kam.).

„Wizards“: C.J.McCollumas 24 (6 atk. kam., 5 rez. perd.), Alexandre’as Sarras 21 (5 rez. perd., 3 blokai), Tre Johnsonas 18 (2/7 tritaškių, 4 atk. kam.), Khrisas Middletonas 11 (4/5 dvitaškių), Camas Whitmore’as 10 (4 atk. kam., 4 klaidos).

