TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Babrauskas pasigedo teisingumo LKL dvikovoje: kai kurių dalykų nesuprantu ir nematęs per gyvenimą

2025-10-27 10:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-27 10:22

„Jonava“ pralaimėjo rezultatyviausias Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezono rungtynes, išvykoje 113:117 nusileisdama Klaipėdos „Neptūnui“.

S.Babrauskas įsitikinęs, kad jo auklėtiniai nusipelnė pergalės (Foto: Rokas Lukoševičius)

Po mačo „Jonavos" strategui Steponui Babrauskui kilo klausimų dėl teisėjavimo kokybės – specialisto manymu jo auklėtinių ir varžovų veiksmai buvo traktuojami skirtingai.

Po mačo „Jonavos“ strategui Steponui Babrauskui kilo klausimų dėl teisėjavimo kokybės – specialisto manymu jo auklėtinių ir varžovų veiksmai buvo traktuojami skirtingai.

Treneris neturėjo priekaištų savo auklėtiniams bei buvo įsitikinęs, kad jie nusipelnė pergalės, o nesėkmės priežasčių ieškojo kitur.

„Sveikiname Klaipėdą, tokios įdomesnės rungtynės. Gyvenime esu turėjęs daug ko, bet kai kurie skaičiai tikrai neramina. Galiu pagirti savo vyrus, kurie po tikrai prasto pirmo kėlinio ir prastų praeitų rungtynių kovėsi bei turėjo šansą. Aišku, negalėjome jų sustabdyti, nes jie arba metė baudas arba įmesdavo. Kai kurių dalykų aš nesuprantu ir nesuprasiu. Mes kažką gauname, jie negauna. Savo vyrus tik noriu pagirti už kovą, jie tikrai gerai žaidė ir buvo verti pergalės“, – teigė S.Babrauskas.

– Kur gynyboje buvo didžiausios problemos?

– Negalėjome jų sustabdyti, nes arba meta baudas, arba įmeta. Tas baudų skirtumas neramina, nes dvidešimties metimų skirtumas prie tokių skaičių... Ką aš jiems galiu pasakyti? Jie kovėsi, bet kažkas nesigavo. Turbūt bandysime kažką daryti, keisti, gynyboje gal tik stovėti. Kai kurių dalykų nesuprantu ir nematęs per gyvenimą. Vyrams tik galiu padėkoti, jie kovėsi, žaidė kaip komanda ir buvo verti pergalės.

– Koks sumanymas buvo atakoje, kai Makai’us Ashtonas-Langfordas suklydo atmesdamas kamuolį?

– Buvo kitoks, bet palikime. Galų gale galėjome nenueiti iki to momento, prieš tai buvo įmetęs du tritaškius. Padaro klaidų, jie nėra kažkokie labai kažkur žaidę, nematę, pirmą kartą gyvenime tokios rungtynės. Visi padaro klaidų. Nė vieno nekaltinu, visi kovėsi kiek galėjo, tik nėra pergalės.

– Adomas Sidarevičius surinko 14 taškų, kaip jums patinka jo tobulėjimas?

– Adomą pažįstu seniai ir prieš keletą metų buvau turėjęs pas save. Jis turi visada taip žaisti, jei nori kabintis. Galiu tik pagirti, visus galiu pagirti, nenoriu išskirti Adomo ar nieko. Visi kovėsi, atidavė visas jėgas. Kartais trūksta tos vyšnaitės ant torto.

