Svarbiausią akcentą išskyręs Masiulis pasisakė apie Giedraičio, Lo ir Williamso-Gosso traumas

Vyriausiasis Kauno ekipos treneris Tomas Masiulis prieš būsimą akistatą su italų klubu pabrėžė varžovų perimetro grandį.
„Laukia rimtas varžovas, kurio žaidimas paremtas gynėjais. Kartais jie žaidžia netgi trimis įžaidėjais, tad labai svarbu juos stabdyti. Jie turi daug metikų – Morganas, Edwardsas. Pastarasis turi daugiau nei 20 taškų vidurkį. Visos komandos turi problemų jį stabdant, tad čia bus mūsų didžiausias iššūkis“, – kalbėjo strategas.
– Prieš akis dviguba savaitė, vėliau savaitgalį laukia rungtynės su „Rytu“. Kokios fizinės kondicijos komanda pasitinka šį iššūkį?
– Nesame pačios optimaliausios. Vakar bandėme reguliuoti minutes ir žiūrėti žaidėjų poilsio laiką. Taikomės prie situacijos. Varžovai irgi žaidė vakar ir dar turi keliauti, tad negalime į tai apeliuoti. Fizinio rengimo treneris spaus maksimumą, kad komandai būtų kuo geriau. Tikrai nesame šimtu procentų, bet norisi, kad būtume, kuo geresnės formos.
– Rungtynėse su PAO būsimi varžovai iš Bolonijos daug taškų rinkosi greitajame puolime. Ar jų žaidimas tranzicijoje yra vienas iš akcentų?
– Taip. Jie žaidė malonų akiai krepšinį, daug judino kamuolį. Vienu metu gali žaisti net trys kūrėjai. Jie gerai jaučiasi būdami kartu ir judindami kamuolį. Visi, išskyrus Edwardsą, žaidžia kantriai, neatakuoja iš pirmos opcijos. Jie nori žaisti greitai pirmas 8 sekundes, jeigu nesigauna, tada rungtyniauja kantriai ir tam turi tikrai tinkamus žaidėjus.
– „Virtus“ vienas ryškiausių lyderių yra C.Edwardsas. Kas svarbiausia stabdant šį gynėją ir ką galbūt norėtųsi iš jo atimti?
– Tikrai kažką duosime. Jis sumes taškus, bet svarbu kiekvienus taškus jam apsunkinti. Turime savo idėjų ir apie tai nenoriu daug kalbėti. Jeigu tai yra Edwardso diena – jo tritaškiai žudantys. Norisi, kad viską jis susirinktų per savo darbą ir nieko nebūtų lengvai.
– A.Smailagičius vakar sužaidė solidų mačą Italijoje. Ar matote pokyčių jo žaidime Bolonijoje?
– Manau, kad didžiausias pokytis yra tas, kad žaidžia su trimis kūrėjais. Daug dėmesio gauna Morganas ir Edwardsas, tai jam kaip centrui šiek tiek laisviau. Jis yra labai pavojingas, kaip metantis didelis žmogus. Gynyboje Smailagičius gali keistis ir dengtis prieš visus.
– Situacija dėl M.Lo sveikatos nekinta? Viskas yra gerai?
– Taip. Kol kas viskas yra gerai.
– N.Williamso-Gosso šioje dviguboje savaitėje tikrai nebus?
– Tikrai nebus.
– Kokia D.Giedraičio sugrįžimo projekcija?
– Už kelių savaičių turėtų grįžti. Jis jau po truputį pasijungia prie mūsų ir kelių savaičių bėgyje bus aiškiau, kaip Dovydas reaguos į kontaktą. Tikrai jo labai laukiame ir jis mums išties reikalingas.
