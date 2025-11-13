Mikulskytė Portugalijoje nusileido skandalu pagarsėjusiai Hodžič

Mačą lietuvė pradėjo nuo dviejų pralaimėtų savo padavimų serijų ir atsiliko 0:3. Ketvirtajame geime J. Mikulskytė realizavo „break pointą“, tačiau vėliau pralaimėjo itin dramatišką penktąjį geimą (1:4). Vieną ilgiausių geimų karjeroje sužaidusi J. Mikulskytė savo padavimų seriją pralaimėjo net po 33 taškų. Šeštajame geime lietuvė nerealizavo dviejų „break pointų“, o septintajame vėl pralaimėjo savo padavimų seriją (1:6). Nors J. Mikulskytė setą pralaimėjo triuškinančiu rezultatu, jis truko net 62 minutes.
Antrojo seto pirmajame geime lietuvė nerealizavo poros „break pointų“, o kitame geime vieną savo galimybę iššvaistė ir vokietė. Vėliau J. Mikulskytė didesnių vilčių neturėjo, pralaimėjo dvi savo padavimų serijas paeiliui ir daugiau „break pointų“ nesusikūrė.
Vokietė šiemet buvo 3 mėnesiams suspenduota už tai, kad pernai dalyvavo treniruočių sesijoje su Jordi Marse-Vidri. Pastarasis anksčiau įsivėlė į sutartų mačų skandalą ir buvo suspenduotas net 15 metų. Sankcijos jam galioja iki šiol. Pats J. Marse-Vidri aiškino, kad M. Hodžič netreniravo ir tik padavė jai keletą kamuoliukų.
German tennis player Mina Hodzic has been suspended for three months for a breach of the Tennis Anti-Corruption Program.— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) March 28, 2025
J. Mikulskytei atiteko 6 WTA vienetų reitingo taškai ir 598 JAV doleriai. Lietuvė reitinge praras bent 3 pozicijas.
ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.
