Tenisas

Mikulskytė Portugalijoje nusileido skandalu pagarsėjusiai Hodžič

2025-11-13 20:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 20:57

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje ketvirtadienį antra pagal skirstymą 29-erių lietuvė Justina Mikulskytė (WTA-217) per 1 valandą 45 minutes 1:6, 1:6 pralaimėjo prieš Vokietijos atstovę Miną Hodžič (WTA-465).

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje ketvirtadienį antra pagal skirstymą 29-erių lietuvė Justina Mikulskytė (WTA-217) per 1 valandą 45 minutes 1:6, 1:6 pralaimėjo prieš Vokietijos atstovę Miną Hodžič (WTA-465).

0

Mačą lietuvė pradėjo nuo dviejų pralaimėtų savo padavimų serijų ir atsiliko 0:3. Ketvirtajame geime J. Mikulskytė realizavo „break pointą“, tačiau vėliau pralaimėjo itin dramatišką penktąjį geimą (1:4). Vieną ilgiausių geimų karjeroje sužaidusi J. Mikulskytė savo padavimų seriją pralaimėjo net po 33 taškų. Šeštajame geime lietuvė nerealizavo dviejų „break pointų“, o septintajame vėl pralaimėjo savo padavimų seriją (1:6). Nors J. Mikulskytė setą pralaimėjo triuškinančiu rezultatu, jis truko net 62 minutes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo seto pirmajame geime lietuvė nerealizavo poros „break pointų“, o kitame geime vieną savo galimybę iššvaistė ir vokietė. Vėliau J. Mikulskytė didesnių vilčių neturėjo, pralaimėjo dvi savo padavimų serijas paeiliui ir daugiau „break pointų“ nesusikūrė.

Vokietė šiemet buvo 3 mėnesiams suspenduota už tai, kad pernai dalyvavo treniruočių sesijoje su Jordi Marse-Vidri. Pastarasis anksčiau įsivėlė į sutartų mačų skandalą ir buvo suspenduotas net 15 metų. Sankcijos jam galioja iki šiol. Pats J. Marse-Vidri aiškino, kad M. Hodžič netreniravo ir tik padavė jai keletą kamuoliukų.

J. Mikulskytei atiteko 6 WTA vienetų reitingo taškai ir 598 JAV doleriai. Lietuvė reitinge praras bent 3 pozicijas.

ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.

