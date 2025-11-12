Matas Vasiliauskas patyrė pralaimėjimą ITF vyrų teniso turnyre Angoloje

Lietuvis mačą pradėjo geriau (2:0), tačiau persvara ilgai nesidžiaugė (2:2). Vėliau M. Vasiliauskas neutralizavo ne vieną „break pointą“ ir neleido varžovui perimti iniciatyvos iki pat dvyliktojo geimo, kai „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją. Antrajame sete didesnės intrigos jau nebuvo.
M. Vasiliauskas už dalyvavimą turnyre gavo 156 JAV dolerius.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Angoloje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Tokio paties rango turnyro Egipte kvalifikacijos neįveikė 18-metis Dovas Deršonas (ITF jaunių-812). Lietuvis pirmajame rate 6:2, 6:3 nugalėjo amerikietį Jonny Degrootą, bet antrajame 1:6, 2:6 pralaimėjo čekui Janui Hrazdilui (ATP-1472). Į pagrindinį etapą pateko 3 kvalifikacijos ratus įveikę žaidėjai.
D. Deršonui atiteko 1 ITF vyrų vienetų reitingo taškas.
