TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Matas Vasiliauskas patyrė pralaimėjimą ITF vyrų teniso turnyre Angoloje

2025-11-12 14:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 14:50

Angoloje vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte trečiadienį 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1255) per 1 valandą 23 minutes 5:7, 0:6 nusileido šeštam pagal skirstymą belgui Nicolui Ifi (ATP-1033).

Matas Vasiliauskas | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Lietuvis mačą pradėjo geriau (2:0), tačiau persvara ilgai nesidžiaugė (2:2). Vėliau M. Vasiliauskas neutralizavo ne vieną „break pointą“ ir neleido varžovui perimti iniciatyvos iki pat dvyliktojo geimo, kai „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją. Antrajame sete didesnės intrigos jau nebuvo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Vasiliauskas už dalyvavimą turnyre gavo 156 JAV dolerius.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Angoloje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Tokio paties rango turnyro Egipte kvalifikacijos neįveikė 18-metis Dovas Deršonas (ITF jaunių-812). Lietuvis pirmajame rate 6:2, 6:3 nugalėjo amerikietį Jonny Degrootą, bet antrajame 1:6, 2:6 pralaimėjo čekui Janui Hrazdilui (ATP-1472). Į pagrindinį etapą pateko 3 kvalifikacijos ratus įveikę žaidėjai.

D. Deršonui atiteko 1 ITF vyrų vienetų reitingo taškas.

