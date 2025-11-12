Panevėžyje krito ne vienas Lietuvos sunkiosios atletikos rekordas

Moterų varžybose tiek rovimo, tiek stūmimo rungtis laimėjo Brigita Remėzaitė, Airida Jasiūnaitė, Giedrė Vilkaitytė, Milena Norvilaitė, Gintarė Bražaitė ir Indrėja Rimdžiūtė. Po vieną rungtį laimėjo Ieva Bartkevičiūtė, Eligija Remėzaitė, Germantė Laucytė ir Lėja Plauškaitė.
B. Remėzaitė svorio kategorijoje iki 44 kg pagerino visus 3 Lietuvos moterų rekordus (rovime – 44 kg, stūmime – 54, dvikovėje – 98). Tuo pačiu svorio kategorijoje iki 69 kg pasižymėjo G. Vilkaitytė (atitinkamai – 65, 81 ir 146 kg). G. Laucytė (iki 58 kg) šalies rekordą pasiekė stūmimo rungtyje (73 kg), o I. Rimdžiūtė (per 86 kg) – stūmime (100 kg) bei dvikovėje (176).
Tarp vyrų abu kartus nugalėjo Markas Galkauskas, Rasvydas Asijavičius, Anicetas Čeponis, Irmantas Kačinskas, Lukas Kordušas, Mindaugas Tauginas, Neilas Gineikis ir Deivydas Barkus. Po vieną rungtį laimėjo Domantas Vosylius, Emilis Margelis, Gytis Jančauskis ir Armandas Bieliauskis.
R. Asijavičius svorio kategorijoje iki 65 kg pagerino Lietuvos vyrų stūmimo rungties rekordą (115 kg).
