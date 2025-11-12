Ūla Bikinaitė ir Ernestas Liaškinas tapo Lietuvos sportinės gimnastikos taurės nugalėtojais

Per 4 rungtis Ū. Bikinaitė surinko 49.700 balo. Ji už atraminius šuolius gavo 13.200 balo, už pratimus ant įvairiaaukščių lygiagrečių – 11.800 balo, už pratimus ant buomo – 13.200 balo, o už laisvuosius pratimus – 11.500 balo. Atskirose rungtyse Ū. Bikinaitė nelaimėjo tik atraminių šuolių, kur nesivaržė įskaitoje. Ten triumfavo Arina Bakanova (lygiai 11 balų).
Daugiakovėje antra liko Aleksandra Oželytė (37.250), trečia – Dominika Franckevič (37.030).
Kiek anksčiau Vilniuje surengtos vyrų taurės varžybos. Ten daugiakovėje triumfavo Ernestas Liaškinas (69.150), aplenkęs Titą Kuzmicką (62.850) ir Tomą Pekūną (55.400).
E. Liaškinas triumfavo laisvuosiuose pratimuose, pratimuose ant žiedų, atraminiuose šuoliuose ir pratimuose ant skersinio. T. Kuzmickas laimėjo pratimus ant lygiagrečių, o Gytis Chasažyrovas – pratimus ant arklio.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!