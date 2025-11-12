 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ūla Bikinaitė ir Ernestas Liaškinas tapo Lietuvos sportinės gimnastikos taurės nugalėtojais

2025-11-12 11:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 11:52

Kaune vyko Lietuvos moterų sportinės gimnastikos taurės varžybos, kuriose tarp suaugusiųjų dominavo Ūla Bikinaitė.

Lietuvos gimnastikos federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Kaune vyko Lietuvos moterų sportinės gimnastikos taurės varžybos, kuriose tarp suaugusiųjų dominavo Ūla Bikinaitė.

REKLAMA
0

Per 4 rungtis Ū. Bikinaitė surinko 49.700 balo. Ji už atraminius šuolius gavo 13.200 balo, už pratimus ant įvairiaaukščių lygiagrečių – 11.800 balo, už pratimus ant buomo – 13.200 balo, o už laisvuosius pratimus – 11.500 balo. Atskirose rungtyse Ū. Bikinaitė nelaimėjo tik atraminių šuolių, kur nesivaržė įskaitoje. Ten triumfavo Arina Bakanova (lygiai 11 balų).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiakovėje antra liko Aleksandra Oželytė (37.250), trečia – Dominika Franckevič (37.030).

Kiek anksčiau Vilniuje surengtos vyrų taurės varžybos. Ten daugiakovėje triumfavo Ernestas Liaškinas (69.150), aplenkęs Titą Kuzmicką (62.850) ir Tomą Pekūną (55.400).

E. Liaškinas triumfavo laisvuosiuose pratimuose, pratimuose ant žiedų, atraminiuose šuoliuose ir pratimuose ant skersinio. T. Kuzmickas laimėjo pratimus ant lygiagrečių, o Gytis Chasažyrovas – pratimus ant arklio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų