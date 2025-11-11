 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos sportininkų proveržis Europos jaunučių aerobinės gimnastikos čempionate: iškovoti istoriniai medaliai

2025-11-11 20:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 20:51

Lapkričio 9-11 dienomis Azerbaidžano mieste Ganja vyko 14-asis Europos jaunimo ir pirmasis U15 aerobinės gimnastikos čempionatai, kurie Lietuvos delegacijai tapo istoriniais – mūsų šalies sportininkai pirmą kartą iškovojo medalius komandinėje įskaitoje ir dar du sidabro apdovanojimus individualiose rungtyse.

Lietuvos gimnastikos federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Lapkričio 9-11 dienomis Azerbaidžano mieste Ganja vyko 14-asis Europos jaunimo ir pirmasis U15 aerobinės gimnastikos čempionatai, kurie Lietuvos delegacijai tapo istoriniais – mūsų šalies sportininkai pirmą kartą iškovojo medalius komandinėje įskaitoje ir dar du sidabro apdovanojimus individualiose rungtyse.

0

Po pirmųjų čempionato dienų Lietuvos U15 rinktinė pasidabino bronzos medaliais komandinėje įskaitoje. Tai – istorinė pergalė, mat iki šiol Lietuva nebuvo pelniusi apdovanojimų Europos čempionato komandinėse varžybose. Aukso medaliai atiteko Vengrijos gimnastams, o sidabras – Ukrainos atstovams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvai bronzą iškovojo Maksimas Selinas, Eivilė Černiauskaitė, Diana Kavaliauskaitė, Ugnė Klizaitė, Rugilė Treinytė, Meida Jašinaitė, Luka Pruckutė, Jogailė Saulėnaitė, Esmėja Prochorovaitė, Beata Truklicaitė ir Evita Varkalytė.

Antradienį mūsų šalies sportininkai sėkmingai tęsė pasirodymus ir iškovojo dar du medalius.

U15 vaikinų individualioje rungtyje sidabrą pelnė M. Selinas, finale nusileidęs tik vengrui Balintui Boehoenyei.

To paties čempionato mišrių porų varžybose M. Selinas kartu su E. Černiauskaite taip pat iškovojo sidabro medalius, nusileidę tik Turkijos duetui – Duru Gunen ir Furkanui Saylanui.

Savo jėgas finaluose išbandė ir daugiau jaunųjų Lietuvos gimnastų.

J. Saulėnaitė merginų individualioje rungtyje užėmė 7 vietą, o grupės rungtyje M. Jašinaitė, D. Kavaliauskaitė, L. Pruckutė, J. Saulėnaitė ir R. Treinytė finišavo šeštos. AD rungtyje lietuvės – E. Prochorovaitė, U. Klizaitė, E. Černiauskaitė, J. Saulėnaitė, B. Truklicaitė, L. Pruckutė, M. Jašinaitė ir E. Varkalytė – užėmė penktąją vietą.

Jaunimo (U18) grupėje Greta Grybauskaitė moterų individualioje rungtyje užėmė 4 vietą.

Trejeto rungtyje Tėja Uždavinytė, G. Grybauskaitė ir Urszula Sinicyna liko aštuntos, o AD rungtyje Tatjana Matežonok, Kamilė Grigonytė, Rusnė Kasparavičiūtė, Ieva Jefimenkė, Irūna Bagdanavičiūtė, Martyna Žiūkaitė, Amanda Matuzevičiūtė ir Adriana Tichonova buvo penktos.

